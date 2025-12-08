Sénégal: Un incendie ravage une dizaine de cases dans un village du département de Saraya

8 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kédougou — Un incendie a ravagé une dizaine de cases à Wamba, un village de la commune de Madina Baffé, dans le département de Saraya (sud-est), a appris l'APS, lundi, d'une source sécuritaire.

"Le feu, dont l'origine reste pour le moment inconnu, s'est déclaré aux environs de 11 heures, ravageant une dizaine de cases appartenant à six familles", a-t-elle précisé.

La même source affirme que le sinistre n'a causé aucun décès, aucun dommage corporel non plus. Les dégâts matériels "sont considérables", signale-t-elle.

Les flammes ont pu être maîtrisées grâce à une mobilisation rapide des villageois, dont l'action a pu éviter une propagation du feu.

Contacté par l'APS, un habitant de Wamba affirme qu'il s'agit du quatrième incendie survenu dans ce village en deux semaines.

Les habitants du village appellent les autorités administratives et locales à renforcer la vigilance et à mener des investigations approfondies pour déterminer l'origine des incendies à répétition, a-t-il dit.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.