Sénégal: Un incendie ravage une dizaine de cases dans un village du département de Saraya

Kédougou — Un incendie a ravagé une dizaine de cases à Wamba, un village de la commune de Madina Baffé, dans le département de Saraya (sud-est), a appris l'APS, lundi, d'une source sécuritaire.

"Le feu, dont l'origine reste pour le moment inconnu, s'est déclaré aux environs de 11 heures, ravageant une dizaine de cases appartenant à six familles", a-t-elle précisé.

La même source affirme que le sinistre n'a causé aucun décès, aucun dommage corporel non plus. Les dégâts matériels "sont considérables", signale-t-elle.

Les flammes ont pu être maîtrisées grâce à une mobilisation rapide des villageois, dont l'action a pu éviter une propagation du feu.

Contacté par l'APS, un habitant de Wamba affirme qu'il s'agit du quatrième incendie survenu dans ce village en deux semaines.

Les habitants du village appellent les autorités administratives et locales à renforcer la vigilance et à mener des investigations approfondies pour déterminer l'origine des incendies à répétition, a-t-il dit.