Sénégal: Saint-Louis - Un centre spécialisé manque de personnel , les parents se relaient pour l'encadrement

Saint-Louis — Le Centre d'initiative pour la scolarisation spécialisée de Saint-Louis (CISSL) est confronté à un déficit en personnel qui oblige les parents d'élèves à se relayer quotidiennement pour assurer la sécurité et l'encadrement des enfants déficients intellectuels pensionnaires de cet établissement.

"Nous nous relayons ici. On vient, on accueille les partenaires, on organise des activités. Et surtout, on aide pendant la récréation, car avec des enfants comme ceux-là demandent l'attention d'un adulte", explique le président de l'association à l'origine de ce centre, le professeur Babaly Sall.

Il rappelle que les enfants atteints de handicap mental ont des besoins spécifiques nécessitant "une présence constante", ce qui justifie l'appel à un renforcement du personnel, notamment professionnel.

Implanté à Sanar Peulh, sur un site de 1200 m² mis à disposition par un membre de l'association, le centre a bénéficié récemment d'un appui de partenaires canadiens, grâce auquel des équipements pédagogiques ont été installés, notamment une balançoire.

Depuis la visite de la Première dame en juin dernier, des avancées ont été notées dans le fonctionnement de l'établissement, selon Babaly Sall.

Il reste que l'objectif du centre est de favoriser, à terme, l'intégration de ses pensionnaires dans le système éducatif classique. Ce qui permettrait, selon lui, de résoudre de nombreuses difficultés.

Le Centre d'initiative pour la scolarisation spécialisée de Saint-Louis (CISSL) est une initiative portée par des parents d'enfants à besoins spécifiques, suite à la fermeture brutale du Centre Aminata Mbaye.

Il accueille des enfants déficients intellectuels dont les activités sont réparties entre le sport, le jardinage et la poterie.

Le professeur Babaly Sall dit espérer que les engagements pris par les autorités académiques en matière de renforcement du personnel spécialisé se traduiront prochainement en actes.