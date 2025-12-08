Sénégal: Un député propose l'élargissement des voies sur les routes nationales au niveau des zones accidentogènes

8 Décembre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Le député Papa Tahirou Sarr a proposé, lundi, lors de l'examen du projet de budget 2026 du ministère des Infrastructures, l'élargissement des voies sur les nationales au niveau des zones dits accidentogènes.

"Nos routes nationales qui existent depuis notre accession à l'indépendance n'ont toujours pas été élargies, sont très étroites et selon des documents de la brigade des Sapeurs-Pompiers, 70% des accidents sont des chocs frontaux", a indiqué M. Sarr.

Il a demandé à ce que ces zones soient recensées et élargies.

"Pour prévenir les accidents, je propose qu'on répertorie, dans un premier temps, les zones accidentogènes et qu'on essaye de voir comment les élargir", a suggéré Papa Tahirou Sarr.

Il a également proposé, dans le même élan, l'utilisation de peinture photoluminescente au niveau des ralentisseurs et dos d'âne.

"Il est inacceptable qu'on ne puisse pas entrevoir un ralentisseur dans l'obscurité", a-a-t-il soutenu.

M. Sarr a évoqué un autre problème. Il s'agit des travaux entamés à certains endroits au niveau de l'autoroute à péage.

"Il y a des travaux qui ont causé le rétrécissement de la chaussée à certains niveaux. Et je crois que l'Etat du Sénégal doit imposer à la société Eiffage qui conduit ces travaux d'informer les populations sur les dates de démarrage et de fin de ces travaux", a insisté Tahirou Sarr.

