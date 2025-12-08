Sénégal: Matam - Les femmes invitées à mener des activités de plaidoyer contre les VGB

Matam — La directrice régionale de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités de Matam (nord), Bany Touré Dramé, a invité, lundi, les femmes de la région à mener des activités de plaidoyer et de communication contre les violences basées sur le genre (VGB) auprès des populations.

"Nous invitons les femmes à faire des plaidoyers et à mener des activités de communication pour sensibiliser les chefs religieux et coutumiers, les agents de l'administration, les organisations de femmes dynamiques, les associations de jeunes pour une meilleure sensibilisation [pour la lutte contre les VGB] et surtout une prise en compte [des victimes] de ce fléau", a-t-elle dit.

Mme Dramé prenait part à l'ouverture officielle d'une formation de trois jours à l'intention d'une deuxième cohorte de quarante femmes championnes portant sur le "renforcement de capacités des femmes sur les violences basées sur le genre (VBG), les mariages précoces et les mutilations génitales féminines (MGF).

Cette formation de trois jours va permettre aux bénéficiaires de pouvoir démultiplier les acquis dans leurs communautés pour toucher un grand nombre de personnes cibles, a-t-elle souligné, ajoutant que ces dernières pourront, à leur tour, avoir une certaine connaissance sur les thématiques liées aux VGB et aux MGF, a soutenu Bany Touré Dramé.

Cette session de formation est organisée par le projet Justice, actions, voix et autonomisation des femmes (JAVA), qui lutte contre les violences basées sur le genre en renforçant les services de prévention et de prise en charge des survivantes.

Les VBG, les mariages précoces et les MGF constituent une "problématique et un frein à l'épanouissement des femmes de la région de Matam", l'une des régions les plus touchées par ces problématiques, a relevé la directrice régionale de la Famille, de l'Action sociale et des Solidarités.