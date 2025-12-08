Sénégal: Les députés réclament de nouvelles routes et la rénovation du réseau routier délabré

Dakar — Les députés ont fait part au ministre des Infrastructures, Déthié Fall, lundi, à Dakar, de nombreuses revendications relatives à l'absence de routes dans certaines parties du pays et au mauvais état des ouvrages routiers dans d'autres.

Alphonse Mané Sambou, membre du groupe Pastef (majorité), a relevé le mauvais état de la route Ziguinchor-Cap Skirring (sud) et a demandé au ministre de s'atteler à sa réhabilitation.

Selon lui, l'état de cette route est d'autant plus déplorable qu'elle traverse beaucoup de villages sans électricité.

Oulimata Sidibé, du même groupe parlementaire, s'est alarmée de la détérioration du pont Émile-Badiane de Ziguinchor, devenu "une menace pour les usagers". Cet ouvrage routier d'environ 600 mètres de long a dépassé la durée de vie prévue par les ingénieurs à l'origine de sa conception, selon Mme Sidibé.

Elle a réclamé l'extension de nombreuses routes du pays.

Sa collègue Ousmane Sonko, du même groupe parlementaire, s'est préoccupée de l'état du pont de Tobor, situé dans la région de Ziguinchor. Cet ouvrage s'est tellement détérioré qu'il est devenu "un danger permanent" pour les usagers, selon Mme Sonko.

Youngare Dione, un élu de Pastef également, réclame des routes au gouvernement, pour le département de Rufisque (ouest). Il déplore la qualité des routes reliant les communes de Tivaouane Peulh et Sangalkam, ainsi que le village de Keur Ndiaye Lô. La population du département de Rufisque a fortement augmenté, ce qui nécessite un agrandissement de son réseau routier, selon M. Dione.

"Il y a un manque total d'infrastructures routières dans cette zone. Les embouteillages sont de plus en plus fréquents", a-t-il ajouté.

Youngare Dione demande au ministre des Infrastructures de veiller à ce que la commune de Sébikhotane soit prise en compte dans les travaux d'extension du Train Express régional, un plaidoyer soutenu par ses collègues Djiby Ciss et Awa Sonko, des élus de Pastef.

"Il nous faut des infrastructures de qualité dans la zone de Diass", a dit M. Ciss en mettant en exergue le caractère stratégique de cette commune abritant l'aéroport international Blaise-Diagne.

Les députés tiennent également à la qualité des infrastructures routières.

"Il faut vous assurer de la bonne qualité des ouvrages", a recommandé Alla Kane, un élu de Pastef, sa collègue Mbène Faye, du même groupe parlementaire, s'alarmant de la qualité des routes de la commune de Yoff (ouest).

Mme Faye a réclamé, par ailleurs, la construction d'un hôpital à Yoff. Les infrastructures sanitaires de cette commune d'arrondissement sont insuffisantes pour la prise en charge des besoins de sa population, selon elle.

Le montant des autorisations d'engagement du ministère des Infrastructures pour l'année 2026 est de 728 427 280 128 francs CFA. Celui des crédits de paiement s'élève à 716 129 572 271 francs.