Sénégal: Deux députés plaident pour la construction d'un hôpital de niveau 5 à Saint-Louis

Dakar — Les députés Fama Bâ et Seynabou Yacine Samb ont plaidé pour la construction d'un hôpital de niveau 5 à Saint-Louis, lundi, lors de la plénière de l'Assemblée nationale portant sur l'examen du projet de budget du ministère des Infrastructures pour l'exercice 2026.

"Les populations de la région de Saint-Louis réclament un hôpital de niveau 5", a déclaré Fama Bâ, en prenant la parole lors de cette session.

Elle affirme que cette question est devenue "une demande sociale", car les populations de pays frontaliers comme la Mauritanie se rabattent sur Saint-louis dans l'espoir de bénéficier de "soins de qualité".

La députée Seynabou Ndiaye Sambe a abordé dans le même sens, insistant sur le fait que "Saint-Louis mérite une structure de santé de dernière génération".

Les deux parlementaires ont aussi demandé que Saint-Louis soit dotée d'infrastructures sportives de qualité.

"A quand la livraison du stade Me Babacar Sèye ? Où en êtes-vous avec la réfection du stade Mawade Wade de St-Louis ?", a demandé Fama Bâ en s'adressant au ministre des Infrastructures.

Elle a également réclamé la construction de stades à Dagana, Podor, Ndioum et Fanaye.

La députée Seynabou Ndiaye Samb a de son côté affirmé que plus de 50 villages de Fass, dans la région de Saint-Louis, sont enclavés en raison de routes impraticables.