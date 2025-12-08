Sénégal: Salon des marchés touristiques africains - La première édition ouverte à Dakar

Dakar — La première édition du Salon des marchés touristiques africains (SMTA) s'est ouverte lundi à Dakar, avec au menu des expositions de produits touristiques, des animations culturelles, panels et tables rondes.

La cérémonie officielle d'ouverture s'est tenue au Grand Théâtre national Doudou Ndiaye Coumba Rose, sous la présidence du ministre de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme, Amadou Ba.

La manifestation va se poursuivre jusqu'au 11 décembre prochain, sur le thème "Voyager, investir, partager".

Le SMTA s'inscrit dans une stratégie de l'Agence sénégalaise de promotion touristique (ASPT) visant à faire du tourisme sénégalais et africain un secteur compétitif, durable et innovant.

Elle réunit plusieurs parties prenantes du secteur touristique dont des administrations nationales du tourisme, des agences de voyages, des hôteliers, compagnies aériennes, institutions publiques, collectivités territoriales et investisseurs.

Les pays invités d'honneur de ce salon sont la République de Gambie, la République populaire de Chine, le royaume du Maroc et la Slovénie.

Le programme de la manifestation prévoit des expositions de produits touristiques mondiaux, des animations culturelles, des conférences, des panels et tables rondes.

Des dégustations culinaires pour mettre en exergue la gastronomie africaine figurent également au programme de la manifestation, de même qu'un un forum sur le tourisme halal, en plus de rencontres professionnelles et de sessions B2B.