Sénégal: Khady Diène Gaye réaffirme la volonté de l'Etat d'accompagner le golf

Dakar — La ministre de la Jeunesse et des Sports, Khady Diène Gaye, a annoncé la construction de nouvelles infrastructures pour accompagner la pratique du golfe, dimanche, en marge de la cérémonie de clôture de la 15e édition de l'Open International de Dakar.

"Il faut se féliciter de la reprise de ce tournoi majeur après plusieurs années d'interruption. Cette discipline, le golf, a une dimension économique très importante mais ce sport est souvent méconnu ou réduit à des clichés élitistes", a-t-elle déclaré.

"Le chef de l'Etat avait évoqué cette discipline à Washington, [à l'occasion d'une rencontre avec le président américain Donald Trump], et je réaffirme ici la volonté du gouvernement d'accompagner la discipline. Nous encourageons en particulier les partenariats public-privé pour l'édification de nouvelles infrastructures", a indiqué Khady Diène Gaye.

La ministre de la Jeunesse et des Sports a invité les acteurs à faire de ce sport "une véritable locomotive" du mouvement sportif national.

L'Open International de golf de Dakar a réuni plus de 75 golfeurs professionnels issus de 14 pays du continent. Une participation qui illustre le potentiel de cette discipline au Sénégal, selon la ministre.

"Au-delà de l'aspect purement sportif, l'Open du Sénégal se veut une expérience globale et inédite, un moment de convergence entre sport, tourisme et culture. L'ambition est claire : inscrire le Sénégal sur la carte mondiale des destinations golfiques et offrir une vitrine exceptionnelle au pays à travers une organisation professionnelle, innovante et une atmosphère unique, portée par la Teranga sénégalaise", selon les organisateurs.

Le président de la Fédération sénégalaise de golf, Mouhamed Diop, a profité de la présence de la ministre des Sports et de son collègue en charge du Tourisme, Amadou Ba, pour inviter les autorités à travailler à la construction d'infrastructures "adaptées et compétitives".

Il a aussi appelé à la mise en place d'équipements modernes capables d'accueillir des compétitions de dimension internationale.

"Au-delà du tournoi lui-même, cet Open symbolise notre volonté de redonner au golf toute sa place dans le paysage sportif et touristique du Sénégal", a dit le président de la Fédération sénégalaise de golf.

Selon Mouhamed Diop, cette compétition "s'inscrit dans une stratégie plus large de développement du golf national : modernisation des infrastructures, formation de jeunes talents, promotion du golf scolaire, et intégration du Sénégal dans les grands circuits africains et internationaux".