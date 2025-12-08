Sénégal: Forte hausse de 476,1% du résultat net de la société Uniwax S.A au troisième trimestre 2025.

A l'issue du troisième trimestre 2025, le résultat net après impôts de la société ivoirienne Uniwax S.A qui confectionne des textiles de marque Uniwax, a connu une forte hausse de 476,1% par rapport au troisième trimestre 2024.

Selon le rapport d'activité établi par la direction de l'entreprise, ce résultat net en question s'est situé à 8,142 milliards de FCFA alors qu'il affichait un solde déficitaire de 2,165 milliards de FCFA au 30 septembre 2024.

Pour sa part, le chiffre d'affaires enregistre une hausse plus modeste de 13% avec une réalisation de 22,473 milliards de FCFA contre 20 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024. « Aucune perte n'a été enregistrée au troisième trimestre 2025, alors que nous avions encore -330 millions de FCFA de perte à la fin du premier semestre2025 (hors activités ordinaires) en raison d'une baisse de nos en-cours dans l'usine », a laissé entendre la direction de l'entreprise.

Elle ajoute que la croissance du chiffre d'affaires est liée aux actions initiées en fin d'année 2024, dans un contexte de rentrée scolaire. L'équipe dirigeante de la société Uniwax estime par ailleurs que malgré cette période, l'entreprise a réalisé une performance bien meilleure que sur la même période de l'année dernière (amélioration d'environ 80 %, soit une perte de 210 millions FCFA en moins).

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Quant au résultat d'exploitation, il s'est amélioré de 83,4%, affichant un déficit de -350 millions de FCFA contre un déficit de -2,109 milliards de FCFA au troisième trimestre 2024.

Le résultat des activités ordinaires voit également son déficit s'améliorer de 82,6% en passant de -2,135 milliards de FCFA au 30 septembre 2024 à -370,531 millions de FCFA un an plus tard.

« Uniwax maintient la tendance amorcée en ce début d'année 2025. 2025 est pour Uniwax l'année au cours de laquelle nous souhaitons poursuivre le chemin de la croissance avec optimisme mais aussi modestie », avancent les dirigeants de cette entreprise quant aux perspectives qui se dessinent. Selon eux, tout en continuant les efforts d'optimisation, ils restent concentrés sur leurs actions de maintien de la croissance en Côte d'Ivoire et leurs nouveaux marchés.