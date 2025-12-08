Maroc: Le pays et le Mexique, deux pays complémentaires appelés à renforcer leur coopération bilatérale

Le Maroc et le Mexique sont deux pays complémentaires, appelés à exploiter les énormes opportunités de coopération qui s'offrent de part et d'autre dans différents domaines, a affirmé l'ambassadeur du Maroc à Mexico, Abdelfattah Lebbar.

Invité de l'émission "Generacion de valor" diffusée sur la radio mexicaine "Radio Anahuac", M. Lebbar a mis l'accent sur les nombreuses similitudes et complémentarités entre le Maroc et le Mexique, qui favorisent le renforcement de la coopération et l'exploitation des énormes opportunités de partenariat, notamment dans les domaines de l'économie, de l'éducation, du développement durable et des énergies renouvelables.

Le diplomate marocain a ainsi expliqué que le Royaume et le Mexique, qui ont un long et riche héritage historique, partagent plusieurs similitudes en termes de coutumes, de gastronomie, d'artisanat et de valeurs d'hospitalité et de coexistence, outre les nombreux atouts économiques, naturels, touristiques et historiques.

Il a relevé à cet égard que le Maroc constitue une porte d'entrée vers l'Europe, le Monde arabe et l'Afrique, tout comme le Mexique est une porte d'entrée vers les Amériques et les Caraïbes, relevant que les deux pays sont leaders dans leur région dans les domaines de l'industrie automobile et aéronautique.

Les deux pays accueillent des usines et installations de certaines des plus grandes entreprises opérant dans ces deux secteurs, ce qui ouvre de larges perspectives de coopération bilatérale, a fait observer M. Lebbar.

L'ambassadeur a, en outre, fait remarquer qu'un nombre croissant d'entreprises mexicaines s'installent au Maroc en raison des opportunités qu'il offre en terme d'accéder aux marchés européens, africains et arabes et afin de bénéficier des accords de libre-échange qui lient le Royaume à de nombreux pays, rappelant dans ce cadre que le Maroc est le premier partenaire commercial du Mexique dans la région arabe et le deuxième en Afrique.

Le Maroc est également la première destination arabe et africaine pour les touristes mexicains, a-t-il enchaîné, insistant sur l'importance de renforcer les liaisons aériennes entre les deux pays à travers une ligne aérienne directe qui, selon lui, contribuerait à rapprocher les deux peuples et à promouvoir les opportunités économiques.

Pour le diplomate, le secteur de l'enseignement représente également un domaine important pour le renforcement de la coopération bilatérale, compte tenu des similitudes entre les systèmes éducatifs des deux pays.

À cet égard, il a rappelé l'existence de sept accords de coopération entre l'Université nationale autonome du Mexique, la plus grande université du pays et l'une des plus prestigieuses d'Amérique latine, et différentes institutions universitaires marocaines, soulignant que ces accords contribuent à renforcer les échanges entre les étudiants et les chercheurs des deux pays.

L'ambassadeur a, par ailleurs, indiqué que la recherche agricole constitue un domaine fertile pour la coopération entre les deux pays en raison notamment de l'importance de ce secteur pour les deux pays et de la capacité du Maroc à fournir des engrais adaptés aux spécificités des sols des différentes régions du Mexique.

Le Royaume, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, accorde un intérêt particulier au développement humain et à la promotion de la situation des femmes à travers notamment le renforcement de leur autonomisation économique et politique, a-t-il ajouté.

M. Lebbar a également relevé la priorité accordée par le Maroc au développement du secteur des énergies renouvelables, qui offre d'importantes opportunités de partenariat entre Rabat et Mexico.