Maroc: 'De Séville à Tétouan', une exposition retraçant 60 ans de parcours artistique du peintre Ahmed Ben Yessef

Le vernissage de l'exposition rétrospective "De Séville à Tétouan" de l'artiste peintre marocain Ahmed Ben Yessef a eu lieu, vendredi au Centre d'art moderne de Tétouan, retraçant le parcours de l'artiste marqué par soixante années de créativité, d'expérimentation et de renouvellement.

Organisée en marge de la 1ère édition du Festival Andalousies de la méditerranée de Tétouan, cette exposition est l'occasion de célébrer l'un des pionniers de l'art plastique au Maroc, et de découvrir l'expérience artistique qu'Ahmed Ben Yessef a façonnée à travers des œuvres imprégnées de lumière et de couleur.

L'intitulé de l'exposition porte une dimension symbolique, puisqu'il représente le voyage entre Séville, ville andalouse dont les couleurs et la profondeur historique ont inspiré l'artiste, et Tétouan, la ville où il a fait ses premiers pas dans l'univers de la peinture et des couleurs, et où sa formation artistique a pris forme.

Entre ces deux villes s'étend un fil de mémoire visuelle qui a façonné l'identité artistique d'Ahmed Ben Yessef, la couleur devenant pour lui un langage équivalent à la musique dans sa fluidité, tandis que ses lignes se transforment presque en légères narrations où se croisent souvenirs et rêveries.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Ahmed Ben Yessef a indiqué que l'exposition, qui a déjà sillonné les villes de Pise en Italie et Séville en Espagne, et désormais Tétouan, fera également escale à Rabat, faisant savoir qu'elle offre un voyage à travers 60 ans de recherche artistique.

L'exposition présente des tableaux et des œuvres réalisées avec diverses techniques, notamment des dessins classiques anciens, des peintures à l'huile et à l'aquarelle, des sérigraphies, des gravures de différents genres, ainsi que des sculptures, a confié l'artiste.

Pour sa part, le directeur de l'Institut national des beaux-arts de Tétouan, Mehdi Zouak, a noté que l'exposition d'Ahmed Ben Yessef retrace le parcours remarquable d'un artiste aux multiples talents, formé à l'École nationale des beaux-arts de Tétouan et ayant développé sa pratique académique à Séville, avant de construire une carrière artistique à portée internationale.

Cette exposition, qui comprend plus de 90 tableaux et près de 10 sculptures, met en avant soixante années de parcours artistique exceptionnel, à travers lequel le visiteur peut lire l'évolution des styles et des visions de l'artiste, depuis ses débuts marqués par l'expérimentation jusqu'à ses œuvres "mûres" célébrant les émotions et les contemplations sereines, a-t-il expliqué.

L'exposition "De Séville à Tétouan", inaugurée en présence du gouverneur de la province de Tétouan, Abderrazzak Mansouri, ainsi que de nombreuses personnalités culturelles, associatives et politiques, dépasse la simple présentation d'œuvres artistiques, offrant une narration d'une longue carrière et une célébration de six décennies de passion créative d'un artiste de stature internationale, qui compte parmi les grandes figures culturelles et artistiques de Tétouan.