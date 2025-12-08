Maroc: Nour-Eddine Lakhmari - Le cinéma national, une force douce capable de présenter la culture et l'histoire du Maroc moderne

Le cinéma national s'impose désormais comme une véritable force douce, capable de présenter l'image du Maroc moderne, avec sa riche culture, son humanité, son histoire et ses visions, a indiqué, vendredi à Marrakech, le réalisateur marocain Nour-Eddine Lakhmari. Dans un entretien accordé à la MAP en marge de l'avant-première de son dernier film "Mira", présenté dans le cadre de la 22e édition du Festival international du film de Marrakech, M. Lakhmari a souligné que cette manifestation constitue aujourd'hui une plateforme mondiale et une vitrine authentique pour faire rayonner l'image réelle du Maroc.

Au fil de ses éditions, le festival offre au monde l'occasion de découvrir le Royaume avec un regard renouvelé, à travers les films projetés et les échanges directs avec leurs auteurs, a-t-il ajouté, estimant qu'aujourd'hui, "le cinéma est l'outil le plus puissant dont nous disposons pour présenter notre image authentique et révéler notre manière de vivre et de penser".

M. Lakhmari a, en outre, exprimé son admiration pour la nouvelle génération de cinéastes marocains, mettant en avant leur capacité à explorer des enjeux à la fois humains et universels. "Il s'agit d'une génération ouverte sur le monde, qui aborde des sujets de société sans complexes et raconte, à travers ses oeuvres, des récits humains qui font écho à ceux vécus dans d'autres pays", a-t-il dit.

Braquant les projecteurs sur son film "Mira", tourné dans le Moyen Atlas, il a indiqué que ce projet est un ancien rêve, inspiré de la richesse humaine et culturelle de cette région.

Le choix d'une adolescente de treize ans pour incarner le rôle principal s'explique par la nature même du personnage de Mira, orpheline de mère, dont la liberté oriente sa manière d'être et d'évoluer dans son environnement.

Le film est également porteur d'un message qui appelle au respect des migrants en tant que frères en humanité, plutôt que comme des étrangers.

Mira raconte l'histoire d'une jeune orpheline de treize ans, élevée dans un village conservateur du Moyen Atlas, qui se rebelle contre les règles injustes qui l'entourent. Elle trouve refuge dans la nature, soutenue par Lamia, une enseignante aux idées progressistes, ainsi que par sa grand-mère Zainab.

Né au Maroc, Nour-Eddine Lakhmari s'installe à Oslo, en Norvège, pour étudier le cinéma. Après ses premiers courts métrages, il rejoint l'Académie du film d'Oslo. Son premier long métrage, Le Regard, sort en 2005 et remporte plusieurs prix.

En 2006, il revient au Maroc et réalise la série policière "El Kadia". Casanegra, son deuxième long métrage, remporte de nombreux prix internationaux et est choisi pour représenter le Maroc aux Oscars. Il a ensuite signé d'autres longs métrages acclamés, tels que Zero et Burnout.