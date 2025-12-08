Maroc: Une caravane médicale à Azilal pour renforcer l'accès aux soins dans les zones montagneuses

La Délégation provinciale de la Santé et de la Protection sociale d'Azilal a organisé, vendredi dans la localité d'Assem Souk à Zaouiat Ahansal, une caravane médicale multidisciplinaire, dans le cadre de l'opération "Riaya", et en application des Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, visant à fournir les soins nécessaires aux populations des zones touchées par la vague de froid.

Organisée en coordination avec les autorités locales, et en partenariat avec l'association "Taymate" pour la santé avec la contribution des équipes du Croissant-Rouge Marocain, cette caravane vise à renforcer l'offre de soins au profit des populations des zones touchées par les chutes de neige et les vagues de froid durant cette saison hivernale.

A cette occasion, le gouverneur de la province d'Azilal, Hassan Zitouni, accompagné du directeur régional de la Santé et de la Protection sociale à Béni Mellal-Khénifra, du secrétaire général de la province, du délégué provincial de la Santé, des chefs des services extérieures, d'élus et d'acteurs de la société civile, a visité les installations de la caravane et s'est enquis des services médicaux prodigués à la population.

Plus de 22 cadres de santé, dont des médecins, des infirmiers et des techniciens, ont pris part à cette caravane marquée par la mobilisation de deux unités médicales mobiles pour le suivi de l'état de santé des femmes enceintes et le soutien aux services de santé scolaire, en plus de la fourniture de médicaments, d'équipements et de matériel médical nécessaire.

Les services de la caravane ont compris des consultations de médecine générale, des échographies et des prestations couvrant plusieurs spécialités, outre des soins dentaires.

Des séances de sensibilisation ont également été organisées au profit de 30 femmes relais communautaires du cercle d'Azilal, afin de renforcer la sensibilisation des femmes enceintes quant à l'importance de se rendre dans les établissements de santé.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur régional de la Santé et de la Protection sociale, Kamal El Yansli, a souligné que cette caravane s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre des Hautes Instructions Royales, visant à garantir l'assistance médicale à la population des zones enclavées, à travers la prestation de services curatifs, la fourniture de médicaments et la promotion de la santé de la mère et de l'enfant.

De son côté, le délégué provincial de la Santé à Azilal, Adil Ait Haddou, a indiqué, dans une déclaration similaire, que cette caravane médicale multidisciplinaire a pour objectif de rapprocher les services de santé de la population dans les zones connaissant d'importantes chutes de neige durant la saison froide, à travers une intervention coordonnée entre les autorités locales, la société civile et les autres intervenants.

Cette opération humanitaire s'inscrit dans le cadre d'un programme visant à renforcer l'accès aux services médicaux au profit des habitants des zones montagneuses de la province d'Azilal, et à améliorer les indicateurs de santé préventive et curative en prévision de la saison hivernale.