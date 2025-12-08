Maroc: Baisse des prix mondiaux des produits alimentaires en novembre

L'indice des prix des produits alimentaires de l'Organisation des Nations-Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) s'est établi en moyenne à 125,1 points en novembre, soit 1,2 % de moins que son niveau révisé d'octobre.

Cet indice, qui suit les changements mensuels des prix internationaux d'un ensemble de produits alimentaires au niveau mondial, a fléchi sous l'effet de la baisse des cours internationaux des principales denrées alimentaires de base, à l'exception des céréales, indique vendredi un communiqué de la FAO.

Il enregistre ainsi sa troisième baisse mensuelle consécutive et affiche un niveau en recul de 2,1 % par rapport à novembre 2024 et de 21,9 % par rapport à son pic de mars 2022.

D'après la FAO, les prix des céréales ont progressé de 1,3 %, expliquant que malgré des perspectives globalement confortables en matière d'offre mondiale et les bonnes récoltes signalées en Argentine et en Australie, les prix mondiaux du blé ont augmenté de 2,5 % en novembre.

Pour ce qui est de l'indice des prix des huiles végétales, il a cédé 2,6 % par rapport au mois d'octobre.

Quant aux prix de la viande, ils ont diminué de 0,8 % par rapport à leur niveau révisé d'octobre, tandis que les prix de la volaille ont reculé sur fond de disponibilités exportables abondantes et d'une intensification de la concurrence mondiale. Les cours internationaux de la viande bovine sont, eux, restés globalement stables. Les prix de la viande ovine ont enregistré une augmentation.

Concernant l'indice des prix des produits laitiers, l'agence onusienne indique qu'il a reculé de 3,1 % en novembre, en raison de la baisse des cours du beurre et du lait entier en poudre, alors que les prix du sucre ont baissé de 5,9 % par rapport à octobre.