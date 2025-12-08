Maroc: Agroalimentaire - Une délégation économique indienne visite la région Souss-Massa

8 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Une délégation économique indienne a effectué une visite à Agadir afin d'explorer les opportunités de coopération avec la région du Souss-Massa, notamment dans le domaine de l'agroalimentaire.

La délégation qui a été reçue au siège de la Chambre de Commerce, d'Industrie et de Services (CCIS), comprends des représentants d'une vingtaine de petites et moyennes entreprises opérant dans les secteurs de l'agroalimentaire et des produits biologiques.

Cette visite fait suite à des escales à Casablanca et Marrakech, dans le cadre d'une tournée économique qui tend à contribuer au développement des relations économiques entre le Maroc et l'Inde et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat.

A Agadir, la CCIS d'Agadir et le Centre régional d'investissement ont présenté un aperçu sur les potentialités économiques, les infrastructures et les opportunités d'investissement qu'offre la région de Souss-Massa, notamment dans les secteurs de l'agroalimentaire, du tourisme, des produits du terroir et de la logistique.

La visite a également été l'occasion de rencontres B2B pour examiner les opportunités de coopération et d'investissement entre les opérateurs économiques des deux pays.

