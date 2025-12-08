Ile Maurice: Vacances scolaires - Entre détente, découvertes et projets

Les vacances scolaires transforment le quotidien des jeunes qui profitent de cette pause tant attendue pour multiplier les activités. Entre sorties à la plage, tournois sportifs improvisés et excursions en montagne, les adolescents investissent pleinement les espaces naturels du pays. D'autres privilégient les centres commerciaux, les salles de cinéma ou les cafés, où ils se retrouvent entre amis.

Pour certains, les vacances sont l'occasion de faire un petit boulot saisonnier afin de se faire un peu d'argent de poche. Malgré des habitudes variées, tous partagent un même objectif : profiter de ces semaines de liberté pour se ressourcer avant la reprise des cours. Les vacances deviennent ainsi un reflet vivant du dynamisme et de la créativité de la jeunesse mauricienne.

Lobin Luksheenee, âgée de 21 ans et étudiante à l'université, confie : «Comme je suis en vacances, je fais un stage chez ER Aviation Mauritius Ltd et je suis reconnaissante pour cette opportunité, car il s'agit de ma première expérience professionnelle et cela m'offre un aperçu précieux de la vie adulte, bien que je bénéficie toujours du soutien de mes parents. J'apprends à gérer plusieurs tâches et à concilier mes cours avec mes responsabilités.» Elle aimerait passer ses vacances à explorer de nouveaux endroits, à découvrir de nouvelles saveurs, à pratiquer des activités aventureuses, à acquérir de nouvelles compétences et à aider les autres grâce à des dons pour les personnes dans le besoin. Elle fait aussi ressortir : «Je profiterai également du sommet d'une montagne pour admirer le lever ou le coucher du soleil et apprécier la beauté naturelle du pays.»

Pour Luksheenee, les vacances scolaires peuvent être à la fois un moment de détente et un moment pour s'investir dans des projets personnels ou professionnels. Elle les considère comme une occasion d'acquérir de l'expérience, de développer de nouvelles compétences et d'explorer ses centres d'intérêt, tout en prenant une pause de la routine quotidienne. Durant les vacances, elle combine son stage avec des moments de loisirs ; comme profiter de la nature ou passer du temps avec sa famille et ses amis.

Navish Boodhoo, 19 ans et en Grade 11 au SSS Ramsoondar Prayag, partage que «les vacances scolaires représentent le moment idéal pour moi de travailler, pendant que je continue à prendre mes cours particuliers. J'ai aussi suffisamment de temps pour faire du sport». Le jeune homme s'adonne à toutes sortes d'activités pendant les vacances, ce qu'il ne peut pas faire pendant les périodes scolaires. Pour lui, les vacances sont le moment idéal pour se consacrer à des projets personnels, comme se renseigner sur un métier ou apprendre à conduire. Il a aussi l'opportunité de passer plus de temps avec sa famille, car il ne passe pas beaucoup de temps avec eux en temps normal.

Ruvesh Dookee Shaw, âgé de 17 ans, privilégie les moments passés avec la famille ou à se faire plaisir: «Je passe du temps avec ma grand-mère, je joue aux jeux vidéo et l'après-midi je fais du sport car je veux rester en forme et en bonne santé.» Il aime sortir avec ses parents, voyager avec ses amis et participe à des activités sportives pour avoir un esprit d'équipe qui lui sera utile plus tard. Il aime aussi visiter des sites historiques et du patrimoine grâce à l'accès aux musées, galeries d'art, sites classés patrimoines nationaux et les monuments culturels. Cela lui permet de d'apprendre l'origine et l'histoire de son pays.

Une autre étudiante, Preshika Beekail, consacre ses vacances à se faire plaisir. «Je fais un peu de peinture, je regarde des film, et j'aime aussi passer du temps avec ma famille et mes amis», dit-elle. Pour Preshika, les vacances scolaires sont faites pour se reposer et ce moment peut aussi être l'occasion de s'investir dans des projets personnels. Avec la permission de ses parents, elle va chez ses amis et elle s'adonne à des activités amusantes, comme jouer au badminton ou regarder le soleil se coucher.