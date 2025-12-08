Bénin: Tentative de coup d'État au pays - Attention à ces vidéos détournées

Au lendemain de la tentative de coup d'État au Bénin, les fausses informations se multiplient sur les réseaux sociaux. Plusieurs vidéos sorties de leur contexte affirment notamment, à tort, que des millions de Béninois seraient descendus dans la rue pour manifester leur soutien aux mutins du Comité de la refondation militaire (CMR).

Des milliers de Béninois se sont-ils mobilisés dans les rues de Cotonou pour acclamer les militaires qui ont tenté de prendre le pouvoir par la force, dimanche 7 décembre ? C'est ce qu'affirment, à tort, plusieurs publications sur les réseaux sociaux ces dernières heures. Ce narratif repose sur un montage comportant deux photos. On y voit des centaines de personnes réunies dans ce qui ressemble à deux manifestations distinctes.

Certains portent des pancartes du parti d'opposition PLP, le Parti pour la Libération du Peuple, sur lesquelles il est inscrit : « La voix du peuple, l'esprit du Bénin ». « Des millions de Béninois sont sortis ce matin pour acclamer les militaires qui ont pris le pouvoir. Partout, on peut entendre : "Vive Pascal Tigri" », commentent les comptes qui partagent ces clichés.

De vieilles manifestations

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Vérification faite, ces deux documents n'ont rien à voir avec la tentative récente de coup d'État au Bénin. Grâce à des recherches par image inversée (voir ici comment faire), nous avons retrouvé l'origine de ces deux photos. La première montre des opposants au président Patrice Talon lors d'une marche à Cotonou, le 22 juin 2017.

La seconde image est une capture d'écran issue d'une vidéo diffusée sur YouTube par le média Africa 24, le 24 janvier 2018. Il s'agissait, là aussi, d'une manifestation.

Hommage à l'ancien Premier ministre kényan Raila Odinga

Ce même narratif circule au travers d'une vidéo, vue plus d'un million de fois sur TikTok. On y voit des centaines de personnes, dont plusieurs à moto, réunies sur une autoroute. Tous ont le regard tourné vers un hélicoptère qui survole la route, à basse altitude. L'auteur de cette vidéo affirme, à tort, que ces images ont été filmées au Bénin, il y a quelques heures.

Une nouvelle fois, cette vidéo est sortie de son contexte. Ce clip a été filmé au Kenya, à Nairobi, en octobre 2025, lors de l'hommage rendu à l'ancien Premier ministre Raila Odinga.

Des comptes pro-AES à la manoeuvre

Derrière ce flot de désinformation, nous avons identifié plusieurs comptes habitués à participer à des campagnes de désinformation en Afrique de l'Ouest. Cet écosystème, bien connu dans la région, sert à la propagande des régimes en place dans l'Alliance des États du Sahel (AES) et est régulièrement activé pour diffuser de fausses informations. Le but est d'attiser les tensions, et de déstabiliser les pays voisins comme la Côte d'Ivoire, le Togo et le Bénin.