Ile Maurice: À l'hôpital Dr A. G. Jeetoo - Une distribution de cadeaux aux jeunes patients

Le ministère de la Santé et la Mauritius Telecom Foundation ont lancé ce matin, à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo, la première étape d'une distribution de cadeaux prévue dans cinq établissements publics à l'occasion de Noël. Anil Bachoo, ministre de la Santé, était sur place pour rencontrer les jeunes patients du service pédiatrique.

La visite a débuté à 10 heures. Accompagné de représentants de la Mauritius Telecom Foundation, le ministre Bachoo a parcouru les différentes salles pédiatriques pour remettre des paquets aux enfants hospitalisés. Les équipes de Mauritius Telecom ont assuré la distribution en coordination avec le personnel soignant, dans le cadre de l'initiative «Kindness Sleigh». Selon l'hôpital, près d'une cinquantaine d'enfants ont reçu un cadeau.

Dans ses déclarations, le ministre Bachoo a salué l'implication de la Mauritius Telecom Foundation, rappelant que cette action vise à apporter un soutien moral aux familles et à renforcer la collaboration entre institutions publiques et partenaires privés. Les représentants de Mauritius Telecom ont indiqué que cette initiative est reconduite chaque année, grâce à l'engagement volontaire des employés.

Après cette étape à l'hôpital Dr Jeetoo, la distribution se poursuivra dans les autres établissements du pays. Elle aura lieu le mercredi 10 décembre à l'hôpital Dr Bruno Cheong de Flacq à 13h00, puis le même jour à l'hôpital SAJ de Flacq à 13h30 et à l'hôpital SSRN de Pamplemousses à 15h00. Elle se poursuivra le jeudi 11 décembre à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle à 10h00, avant de s'achever le même jour à l'hôpital Victoria de Candos à 13h00.

Cette opération marque le lancement officiel de la campagne nationale de distribution de cadeaux aux enfants hospitalisés pour les fêtes de fin d'année.