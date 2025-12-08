Ile Maurice: Documents d'archives de Maurice - La classe mondiale

Le pays prépare deux nouvelles candidatures au Registre «Mémoire du monde» de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO). Pour faire reconnaître deux collections distinctes : d'une part, celle qui concerne les guerres mondiales, d'autre part, celle ayant trait à l'immigration chinoise.

Que de trésors que Maurice souhaite partager avec le monde. Cette fois, ce sont deux collections distinctes que l'État cherche à faire reconnaître auprès du Registre Mémoire du monde de l'Unesco. Il s'agit des Mauritius World War Records (1914- 2018) et des Records of Chinese Presence in Mauritius (1826-2022). Annonce faite après la réunion du Conseil des ministres du vendredi 28 novembre.

La collection dédiée aux deux guerres mondiales réunit 582 manuscrits, des correspondances avec le War Office britannique, des dépêches militaires, des ordonnances, discours, cartes, photographies et publications diverses. Cet ensemble de documents retrace le rôle de Maurice, les contributions de sa population, la mobilisation et l'impact social des deux conflits mondiaux, ainsi que les événements qui ont suivi.

La seconde collection couvre près de deux siècles de présence chinoise à Maurice. Elle rassemble 170 manuscrits, documents imprimés, plans, cartes, une lithographie et d'autres pièces historiques illustrant la migration, l'établissement et l'évolution culturelle des descendants. Ces archives mettent en exergue la contribution de la diaspora chinoise à l'identité plurielle de Maurice.

Cette initiative est accueillie positivement par SOS Patrimoine en péril. Dans le cas des archives des deux guerres mondiales, Arrmann Shamachurn, président de SOS Patrimoine en péril, fait le lien avec le centenaire du monument aux morts, situé devant le collège Royal, à Curepipe. Centenaire commémoré le 15 avril 2022. «Les candidatures auprès de l'Unesco démontrent l'importance que les autorités accordent à ce pan d'histoire et aux documents qui doivent être préservés.» Un débat pourtant perdure.

Une requête qui n'a pas abouti il y a trois ans. Celle d'apposer une nouvelle plaque en langue kreol sur le Monument aux morts. Avec les noms de 64 combattants du Mauritius Labour Battalion. Cela, en mémoire des Mauriciens qui ont participé à la Première Guerre mondiale. «Peut-être que la reconnaissance des archives des guerres mondiales pourrait aider de ce côté-là.»

Arrmann Shamachurn propose aussi qu'un plan de préservation du War memorial sur le long terme soit élaboré. «Trop souvent, l'on voit que le monument est négligé pendant toute l'année et puis, juste avant les commémorations de l'armistice, le 11 novembre, on fait des travaux à la va-vite.»

Pour ce qui est des archives de l'immigration chinoise, «elles pourront servir si on veut décréter Chinatown parcours culturel et historique». Rappelons qu'une partie de Chinatown tombe dans la zone tampon de l'Aapravasi Ghat, classé patrimoine mondial. «Le quartier chinois pourrait être un véhicule pour rendre vivant ce que renferment les documents d'archives», estime le défenseur du patrimoine. «Les archives peuvent contribuer à la préservation de l'authenticité de Chinatown, sans oublier que ce quartier a toujours été vivant. Un dynamisme qu'il faut partager avec les générations futures.» Il conclut en espérant que toutes ces initiatives poussent les autorités à «pa zis pran larsiv garde».

Registre «mémoire du monde» de L'UNESCO Les collections que maurice a déjà fait inscrire

1997 : Archives de la période française

Cette collection rassemble des documents rares et souvent uniques sur la période où l'Isle de France était sous administration française. Elle couvre aussi les débuts de la période britannique. Parmi les pièces importantes de cette collection, on retrouve l'Acte de prise de possession de 1715, des documents liés à Mahé de La Bourdonnais et Pierre Poivre, des plans de Port-Louis datant de 1736, ainsi que de nombreux registres relatifs à l'esclavage, dont le Code noir 1723, et les Lettres patentes en forme d'édit concernant les esclaves des Isles de France et de Bourbon. Ou encore les registres des captures des noirs fugitifs dans tous les quartiers. 15 décembre 1772 - 31 décembre 1775. Le «registre pour servir à l'enregistrement des actes de liberté accordés à des esclaves. 5 février 1785 - 29 juin 1790».

2015 : Archives de l'immigration indienne

Ces documents retracent le destin de quelque 456 000 travailleurs engagés venus d'Inde entre 1834 et les années 1930, dans le cadre de The Great Experiment, le remplacement de la main-d'œuvre servile après l'abolition de l'esclavage par les travailleurs engagés. Conservées en partie aux Archives nationales, à la Bibliothèque nationale et au Mahatma Gandhi Institute (MGI), ces archives proviennent notamment du bureau du Protector of Immigrants, créé en 1842. C'est en 1978, qu'une partie des registres de l'immigration a été transférée au MGI.

2023 Archives de la traite négrière et de l'esclavage

Les archives de la traite négrière et de l'esclavage couvrent la période de 1721 à 1892. Elles comprennent un large éventail de pièces, notamment des recensements d'esclaves, des registres d'état civil des personnes réduites en esclavage, des gens de couleur libres et des Blancs, des correspondances entre les gouverneurs coloniaux et leur hiérarchie, des rapports rédigés par les magistrats de district et d'autres autorités locales, des documents de l'Amirauté, de la police etc.

On y retrouve également des archives judiciaires, des rapports de commissions royales d'enquête, une vaste collection d'actes notariés relatifs à l'achat et à la vente d'esclaves, des actes d'affranchissement, ainsi que des informations sur la vie sociale et économique des esclaves affranchis, des autres personnes de couleur libres et des ex-apprentis. Enfin, des documents relatifs à la traite négrière et à la traite illégale des esclaves entre le début du XVIIIe siècle et le milieu du XIXe siècle.

2023 Archives consacrées au bienheureux père Jacques-Désiré Laval

Ces documents concernent le père Laval, figure spirituelle emblématique, et attestent de son oeuvre auprès des plus démunis et des anciens esclaves. Elles témoignent du temps qu'il a consacré aux pauvres, aux personnes récemment affranchies de l'esclavage ainsi qu'à l'ensemble de la population . Lettres, publications, cartes, gazettes, lithographies et archives ecclésiastiques relatent son rôle d'évangélisateur et de rassembleur.