Ile Maurice: Peindre, créer, s'épanouir... L'univers de Daniella Eole

Daniella Eole est une enseignante d'art qui ne se contente pas d'enseigner la peinture ou le dessin. Elle aide les enfants, les adolescents et même les adultes à exprimer leurs émotions, à découvrir leur créativité et à prendre confiance en eux

Avec plus de 25 ans d'expérience dans l'enseignement et un diplôme en art visuel, Daniella Eole sait comment rendre chaque atelier amusant, intéressant et enrichissant. Pour elle, l'art est un langage qui permet de raconter des histoires, de partager des sentiments et de laisser parler son imagination. Elle encourage ses élèves à explorer les couleurs, les formes, les textures et à essayer de nouvelles techniques. Que ce soit avec de la peinture, des crayons, du papier ou des objets divers, Daniella Eole montre que créer est avant tout un plaisir.

Elle travaille au Shastriya Art Studio à Curepipe, fondé par Anjani Govinden et Valérie Médard-Ramchurn. Elle y accueille les enfants et les adultes dans un cadre chaleureux et bienveillant. Chacun peut créer à son rythme, sans pression et profiter pleinement du moment. Parmi ses ateliers les plus populaires, on retrouve Little Fingers, un espace spécialement conçu pour les plus petits.

Les enfants peuvent peindre avec les doigts, pratiquer les arts and crafts, utiliser des techniques mixtes ou simplement laisser libre cours à leur imagination. Ces moments deviennent des parenthèses de liberté où les enfants peuvent s'exprimer pleinement et s'amuser, tout en apprenant. Ce qui rend Daniella Eole unique, c'est sa patience, son écoute et sa capacité à mettre chaque élève en confiance. Elle sait que chaque enfant est différent et qu'il faut parfois plus de temps pour que chacun trouve son style. Pour elle, l'important n'est pas de faire un dessin parfait mais que l'enfant prenne plaisir à créer et à expérimenter. Elle transforme l'art en un espace où chacun peut se sentir libre, courageux et fier de ses réalisations.

Daniella Eole croit aussi que l'art peut aider à se sentir mieux. Parfois, il devient un refuge, un endroit où l'on peut oublier les soucis et se concentrer sur la création. C'est pour cette raison qu'elle s'engage dans diverses initiatives communautaires, pour que l'art soit accessible à tous, quel que soit l'âge.

Parents et élèves apprécient son approche chaleureuse et bienveillante. Ils la décrivent comme un mentor, quelqu'un qui enseigne avec le coeur, et qui transmet ses valeurs de créativité, de respect et de confiance.

Daniella Eole montre à chacun que l'art n'est pas seulement une activité mais un moyen de grandir, de s'exprimer et de découvrir qui l'on est. Pour elle, enseigner l'art est plus qu'un métier ; c'est un voyage aux côtés des élèves, pour les guider, les encourager et les aider à briller à leur manière.