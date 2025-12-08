Ile Maurice: Plus de 430 professionnels mauriciens formés par la Chine

La réception de fin d'année du Commercial and Economic Department de l'ambassade de Chine à Maurice s'est tenue le 6 novembre au Hilton Mauritius Resort & Spa. Elle visait à mettre à l'honneur les participants ayant pris part à divers programmes de formation et de renforcement des capacités en Chine. Plus de 430 professionnels mauriciens et responsables publics ont participé à ces programmes, répartis entre 79 séminaires multilatéraux et six séminaires bilatéraux.

Parmi les initiatives phares figurait l'Overseas Seminar on AI for Mauritius, qualifié par l'ambassadrice Huang Shifang de nouveau chapitre en matière de coopération et de renforcement des capacités. Elle a également indiqué que trois Mauriciens bénéficient de bourses du MOFCOM (ministère du Commerce chinois) et poursuivent actuellement un master dans des universités chinoises.

Lors de la soirée, plusieurs participants ont partagé leurs récits, photos et vidéos, décrivant leur expérience en Chine comme une étape qui a changé leur vie, tant pour les connaissances avancées et les compétences en gestion acquises que pour la chaleur et l'amitié du peuple chinois. Commentant l'économie chinoise, Huang Shifang a déclaré : «Tout comme vous avez pu l'observer lors de votre séjour en Chine, notre pays a réalisé des progrès extraordinaires durant la période du 14e Plan quinquennal (2021-2025). Au cours des cinq dernières années, la production économique de la Chine n'a cessé d'augmenter et le PIB chinois devrait atteindre 19,65 billions de dollars américains d'ici 2025, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,5 %, contribuant en moyenne à environ 30 % de la croissance économique mondiale chaque année.»

L'ambassadrice de Chine à Maurice, Huang Shifang, au «Hilton Mauritius Resort & Spa», le 6 novembre.

S'agissant de la transition énergétique, elle a rappelé : «Les énergies renouvelables représentent désormais 60 % de la capacité installée totale de la Chine, contre 40 % en 2020, faisant du pays le plus grand et le plus dynamique système de production d'énergie renouvelable au monde.» Elle a également souligné la vision du président Xi Jinping, qui propose la construction d'une communauté partageant un avenir commun autour de quatre initiatives : Global Development, Global Security, Global Civilization et Global Governance.

Concernant la coopération sino-mauricienne, l'ambassadrice a rappelé que 2025 marque le 53e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays : «Depuis plus d'un demi-siècle, notre amitié se renforce continuellement et la coopération dans tous les domaines a apporté des résultats concrets. La Chine s'est activement alignée sur les priorités de développement de Maurice, en soutenant des projets clés tels que les bus électriques, les systèmes de stockage par batteries et les programmes de logements à prix abordables.»

Huang Shifang a également qualifié le lancement, en juin, de la Bank of China (Mauritius) de «puissant levier pour les investissements bilatéraux et la facilitation des échanges commerciaux» et a rappelé l'annonce du président Xi Jinping : «La Chine est prête à négocier l'exemption des droits de douane à 100 % pour les produits importés des 53 pays africains entretenant des relations diplomatiques avec elle, à travers la signature du Framework Agreement on Economic Partnership for Shared Development.»

L'ambassadrice a conclu en encourageant les participants à mettre pleinement à profit les connaissances et l'expérience acquises en Chine pour contribuer au développement économique et social de Maurice : «Je vous invite à devenir des ponts pour le dialogue et la coopération, ainsi que les témoins, contributeurs et praticiens de notre partenariat en constante expansion, afin que notre coopération dans le commerce, la science, la technologie et l'éducation continue de se développer et d'apporter des bénéfices concrets à nos peuples.»

Lors de son intervention, le ministre de la Fonction publique et des réformes administratives, Raj Pentiah, a rappelé l'importance de la discipline et de l'écoute. Le vice-président d'AIBO était également présent, accompagné d'une délégation.