Ile Maurice: Trans et genres divers - Une formation pour des médias sans clichés

La Young Queer Alliance (YQA) a organisé, le 5 décembre, au Media Trust, à Port-Louis, une formation sur le reportage inclusif concernant les personnes trans et de genre divers. L'objectif : aider journalistes et créateurs de contenu à mieux comprendre les enjeux liés au genre, à adopter des pratiques respectueuses et à améliorer la qualité du traitement médiatique des réalités LGBTQIA+.

Les intervenants ont d'abord distingué le sexe, notion biologique, du genre, construit social et personnel, soulignant son rôle dans les interactions humaines, et l'importance d'éviter confusions et stéréotypes dans les médias. Les participants ont exploré des notions clés : l'identité de genre, le sentiment intime de son propre genre ; les rôles de genre, attentes sociales associées au masculin et au féminin ; l'expression de genre, reflétée par l'apparence, les vêtements ou les comportements ; et le genre grammatical dans les langues.

Une typologie des identités de genre a été présentée avec des exemples concrets : cisgender pour les personnes dont l'identité correspond au sexe assigné à la naissance, transgender pour celles dont l'identité diffère, incluant hommes trans, femmes trans et personnes non binaires. La diversité des identités non binaires a aussi été abordée : non-binary pour celles qui ne se reconnaissent pas strictement comme homme ou femme, genderfluid pour une expérience changeante du genre, genderqueer pour celles qui rejettent les catégories traditionnelles, et agender pour celles qui ne se sentent appartenir à aucun genre.

La formation s'est achevée par une table ronde sur la représentation des personnes trans dans les médias mauriciens. Les participants ont noté la persistance de clichés, le sensationnalisme et le manque de voix expertes. Ils ont insisté sur la nécessité de diversifier les récits au-delà de la transition, pour inclure vie quotidienne, réussites, défis et contributions sociales, afin de garantir une représentation plus juste et respectueuse.

