Ile Maurice: Naissances le même jour - Trois frères deviennent pères à quelques heures d'intervalle

8 Décembre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Antenne Réunion (linfo.re)

Une série de naissances le même jour a surpris le personnel d'un hôpital de Bnei Brak, en Israël. Trois frères ont accueilli quatre bébés en une seule journée, un événement qualifié d'exceptionnel par l'établissement.

Des accouchements qui s'enchaînent

Mardi 2 décembre, trois frères se sont retrouvés par hasard dans la même maternité alors que leurs épouses étaient en train d'accoucher. Selon 124News, les trois futurs pères se sont croisés dans les couloirs sans avoir prévu de vivre ce moment ensemble.

Quatre bébés pour une même famille

Deux couples ont accueilli un enfant chacun, tandis que le troisième a donné naissance à des jumeaux. Les grands-parents ont ainsi vu leur famille s'agrandir d'un coup avec quatre nouveaux-nés. L'hôpital a qualifié cet enchaînement d'accouchements de rare et particulièrement marquant.

Une journée inoubliable pour l'hôpital

L'établissement a salué ce moment unique. Un porte-parole a expliqué : «Rien n'aurait pu nous préparer à un moment aussi exceptionnel». Dans un second message, l'hôpital a ajouté : «Cela nous a permis de faire une pause, sourire et redécouvrir la magie qui se produit ici chaque jour».

