Maroc: Une cérémonie à Safi pour célébrer les lauréats en situation de handicap

Une cérémonie a été organisée, vendredi à Safi, pour célébrer les lauréats bénéficiaires des programmes de formation professionnelle au Centre National Mohammed VI des Handicapés (CNMH) (Annexe régionale Mohamed Karim Lamrani), dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des personnes en situation de handicap.

Organisée par le CNMH, en partenariat avec l'Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture de Jemâat Shaim, sous le thème "L'insertion professionnelle des jeunes en situation de handicap : Passerelle essentielle pour une inclusion sociale adéquate", cette cérémonie a été marquée par la remise de diplômes aux bénéficiaires desdits programmes de formation professionnelle, qui ont pu acquérir des compétences pratiques et qualifiantes ayant renforcé leur employabilité.

Lors de cet événement, qui s'est déroulé en présence notamment du gouverneur de la province de Safi, Mohammed Fettah, de responsables institutionnels, de représentants d'autorités locales, de cadres pédagogiques et de personnalités de la société civile, des prix d'encouragement ont également été décernés aux lauréats en reconnaissance de leur persévérance, dans une ambiance empreinte de solidarité et d'engagement collectif en faveur de cette catégorie sociale afin d'assurer son inclusion socio-professionnelle.

Dans une allocution de circonstance, la directrice de l'annexe régionale du CNMH à Safi, Najat El Achouri, a indiqué que cette cérémonie intervient dans le cadre des efforts continus visant à renforcer la qualification professionnelle et l'appui social, relevant que l'insertion professionnelle se veut un pilier fondamental pour une intégration sociale équitable et durable des personnes en situation de handicap.

De son côté, la directrice de l'Institut des Techniciens Spécialisés en Agriculture de Jemâat Shaim, Ilham Kassimi, a mis en avant l'importance du partenariat avec le CNMH, notant que l'Institut adopte un modèle de formation qui prend en considération les besoins des jeunes en situation de handicap en leur garantissant des opportunités concrètes d'insertion professionnelle à travers des programmes pratiques et une orientation pédagogique sur mesure.

Cette cérémonie a également constitué l'occasion de faire la lumière sur les efforts institutionnels visant à promouvoir la qualification professionnelle et l'accompagnement des jeunes en situation de handicap en vue d'assurer leur autonomisation économique et, partant, garantir leur inclusion sociale.