Maroc: BYD dévoile la SEAL 5 à Casablanca et enforce son offensive hybride

Vendredi 5 décembre, BYD Maroc a dévoilée pour la première fois à Casablanca, la BYD SEAL 5. Il s'agit d'un nouveau modèle hybride dotée des dernières avancées technologiques de BYD qui vient enrichir l'offre du constructeur sur le marché national, confirmant ainsi la volonté de la marque de renforcer sa présence et d'élargir ses solutions de mobilité.

La BYD SEAL 5 s'inscrit dans cette dynamique en proposant une motorisation hybride de dernière génération. Grâce à la technologie DM-i, elle associe un moteur thermique 1,5 L et un moteur électrique performant, offrant une conduite souple, silencieuse et réactive. L'autonomie combinée dépasse les 1 000 km, permettant de répondre aussi bien aux trajets urbains qu'aux déplacements longs.

Le design expressif du modèle dont les lignes épurées, la signature lumineuse moderne et l'habitacle technologique, s'accompagne d'une expérience de conduite centrée sur le confort, la sécurité et la connectivité. À bord, l'écran rotatif, les systèmes avancés d'aide à la conduite, la caméra panoramique HD ou encore la clé NFC illustrent la volonté de BYD d'intégrer des équipements utiles et accessibles, tout en garantissant un haut niveau de qualité.

« Le succès de BYD au Maroc reflète l'intérêt grandissant des conducteurs pour une mobilité plus moderne et plus efficiente. Avec la SEAL 5, nous franchissons une nouvelle étape : proposer un véhicule hybride abouti, en phase avec les attentes du marché marocain. Notre ambition est de continuer à élargir la gamme, d'offrir des modèles toujours plus innovants et de répondre aux besoins d'un public de plus en plus sensible à la qualité, à la technologie et à la durabilité », explique Adil BENNANI, Directeur Général d'Auto Nejma.

Depuis son arrivée sur le marché marocain en juillet 2023, BYD introduit progressivement une gamme variée et cohérente, composée des modèles HAN, TANG, ATTO 3, SEAL, SEALION 7, SEAL U PHEV et de la citadine SEAGULL.

Cette montée en puissance témoigne de l'ambition du constructeur : accompagner l'évolution des usages, proposer des technologies plus propres et faciliter l'accès à une mobilité plus efficace au quotidien.

Avec cette stratégie, BYD consolide sa position comme l'un des acteurs les plus dynamiques du secteur automobile au Maroc. La marque s'illustre par sa capacité à développer des véhicules pensés pour différents profils d'utilisateurs, en combinant efficience énergétique, robustesse, confort et standards élevés de sécurité. Cette approche, résolument tournée vers l'innovation utile, fait aujourd'hui de BYD un choix de plus en plus prisé par les automobilistes marocains.

La SEAL 5 sera disponible au prix de 259.900 pour la version confort et 279.900 pour la version Design, à Casablanca, Rabat, Marrakech, Tanger, Agadir et Oujda. Cette large présence de BYD au Maroc lui permet d'assurer un accompagnement de proximité et un service après-vente complet sur l'ensemble du territoire. Le réseau continue de se renforcer pour répondre à une demande croissante des automobilistes.