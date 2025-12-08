Maroc: Analystes et techniciens écossais redoutent les Lions de l'Atlas

La presse britannique en général et écossaise en particulier a largement commenté le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026, qui a placé l'Ecosse dans le groupe C aux côtés du Brésil, du Maroc et de Haïti, soulignant que les Lions de l'Atlas seront « la bête noire » du groupe.

Techniciens et analystes écossais, cités par les médias, ont rappelé la lourde défaite de l'Ecosse face au Maroc (3-0) lors de la Coupe du Monde 1998 en France. « La défaite face au Maroc en 1998 a laissé des cicatrices », affirme dans ce sens Pat Kevin, ancien ailier de la Tartan Army.

« Si vous voyez un sourire sur mon visage, c'est parce que je me force énormément », indique-t-il sur les ondes de la BBC Radio 4. « C'est un plaisir de jouer contre le Brésil. On devrait battre Haïti », note-il, concédant que « le problème, c'est le Maroc. J'étais là contre le Maroc en 1998 et je pense que nous étions favoris, du moins dans l'esprit des Écossais, et ça a été un supplice, et nous en gardons de très mauvais souvenirs ».

« Ce match a laissé des cicatrices, peut-être plus que n'importe quel autre », a relevé l'ancien joueur, soulignant que la confrontation contre le Maroc, qui aura lieu le 19 juin, sera extrêmement ardue au regard des résultats réalisés par les protégés du coach national Oualid Regragui. « Si vous regardez la récente série du Maroc, ils sont dans une dynamique phénoménale », a dit Pat Kevin. Même son de cloche chez Scott Brown, ancien capitaine de l'équipe d'Ecosse, qui souligne que le match contre le Maroc sera le plus difficile, rappelant le rang qu'occupent les Lions de l'Atlas sur le classement FIFA (11è). « Au même titre que le Brésil, le Maroc dispose de joueurs de très haut niveau », a dit Brown, soulignant que la sélection de son pays doit absolument battre Haïti pour garder ses chances de passer au second tour du mondial nord-américain.

James McFadden, ancien avant-centre écossais, estime, pour sa part, que le tirage au sort n'a pas été clément pour son pays. « C'est un tirage difficile. Vous avez l'affiche glamour contre le Brésil. Puis le Maroc. Les gens diront qu'ils seront la dure équipe, parce qu'ils ont atteint la demi-finale de la dernière édition ».

Dans la presse britannique, les Lions de l'Atlas sont présentés comme le challenger le plus redoutable pour les Ecossais. La BBC souligne que l'Ecosse ne semble pas avoir d'autre choix que de battre Haïti pour engranger les trois points et attendre. Les rencontres contre le Maroc et le Brésil seront difficiles pour le Onze écossais, les Lions de l'Atlas et les Auriverdes disposant de joueurs de grosse pointure, note la BBC. « Le Maroc est tête de série numéro deux mais occupe la 11ème place mondiale, a été demi-finaliste lors de la dernière Coupe du monde et compte dans ses rangs des joueurs comme Achraf Hakimi, du Paris Saint-Germain, et Brahim Diaz, du Real Madrid », rappelle la chaine de télévision publique britannique, soulignant que la sélection du Maroc a remporté ses huit matchs de qualification pour le mondial 2026, inscrivant 22 buts et n'en concédant que deux.»

Le quotidien écossais, The Scotsman, souligne que le Maroc est l'équipe du chapeau 2 que l'Écosse ne voulait absolument pas affronter. « Quand les Écossais ont perdu 3-0 contre le Maroc en 1998, c'était déjà une bonne équipe. Aujourd'hui, c'est l'une des meilleures sélections au monde », relève le premier quotidien écossais, rappelant que le Maroc avait atteint les demi-finales lors de l'édition 2022 de la Coupe du monde, ne s'inclinant que de justesse face à la France. Oualid Regragui reste le sélectionneur de cette génération dorée, observe la publication, ajoutant que sur huit matchs de qualification, les Lions de l'Atlas les ont tous gagnés. Cet hiver, le Maroc compte parmi les favoris pour remporter la Coupe d'Afrique des nations, qui se jouera dans le Royaume, poursuit The Scotsman, soulignant que « le Maroc est la meilleure équipe du continent africain ». « Il suffit de regarder leur effectif. Les joueurs à surveiller sont le capitaine Achraf Hakimi, Sofyan Amrabat, Azzedine Ounahi, Youssef En-Nesyri et Brahim Díaz. Sans oublier Hamza Igamane, l'ancien attaquant des Rangers qui brille à Lille (France).

Des menaces partout », poursuit le journal, concluant que le match Écosse-Maroc sera tout sauf une formalité. « Une rencontre qui s'annonce passionnante. »