Maroc: Ronaldo Nazário - Le pays joue un football merveilleux ces dernières années

8 Décembre 2025
Libération (Casablanca)

Le Maroc joue un "football merveilleux" ces dernières années, a affirmé, samedi à Washington, la légende du football brésilien et mondial, Ronaldo Nazário, qui a estimé que la sélection marocaine sera un adversaire redoutable pour le Brésil lors du Mondial 2026.

"Le Maroc joue un football merveilleux depuis cinq ou six ans. Il a atteint les demi-finales lors du dernier Mondial au Qatar", a dit "El Fenômeno" lors de la cérémonie consacrée à la présentation du calendrier des matchs comptant pour la phase des groupes du Mondial 2026.

Commentant le tirage au sort de la Coupe du Monde 2026 qui a placé le Brésil dans le groupe C aux côtés du Maroc, de l'Écosse et d'Haïti, l'ancien joueur du FC Barcelone et du Real Madrid a présenté Les Lions de l'Atlas comme l'adversaire le plus redouté de la Seleçao lors de la phase des poules.

"C'est un groupe difficile, mais je pense que ça devrait aller", a-t-il dit, reconnaissant toutefois que le duel Maroc-Brésil sera un "match compliqué".

L'ancien international brésilien a, en outre, qualifié l'équipe écossaise de "coriace", ajoutant que les horaires des matchs sont favorables au Brésil "car il ne ferait pas trop chaud".

Le premier match de la sélection marocaine contre le Brésil aura lieu à New York (New Jersey), le samedi 13 juin 2026 à 18H00 (heure locale d'été - 23H00 GMT+1), selon le calendrier des matchs annoncé samedi par la FIFA.

