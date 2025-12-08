Afrique: Carlo Ancelotti - Le Maroc, l'adversaire 'le plus dangereux' pour le Brésil au groupe C

Le Maroc est l'adversaire "le plus dangereux" pour le Brésil lors de la phase de groupe du Mondial 2026, a affirmé le sélectionneur de la Seleçao, Carlo Ancelotti, à l'issue du tirage au sort de la phase finale de la compétition, effectué vendredi au Kennedy Center à Washington.

Le Maroc a hérité du Brésil, de l'Ecosse et de Haïti dans le groupe C de la Coupe du monde 2026, qui aura lieu l'été prochain aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

La sélection marocaine "joue bien" et réalise d'"excellents résultats", a souligné l'entraîneur italien dans des déclarations à la presse, rappelant que les Lions de l'Atlas ont signé un parcours "fantastique" lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, où ils ont accédé aux demi-finales.

Le Maroc dispose aussi d'un entraîneur "fantastique", a ajouté l'ancien entraîneur du Real Madrid, ajoutant que le match entre les deux équipes sera "difficile".

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

De son côté, l'entraîneur de Haïti, Sébastien Migné, a affirmé que le match de son équipe face aux Lions de l'Atlas "ne sera pas facile".

La sélection marocaine compte dans ses rangs des joueurs qui évoluent "à un très haut niveau", a déclaré le coach français à la presse, rappelant que les Lions de l'Atlas ont réalisé un record de 18 victoires consécutives.

"En termes de stratégie, on va attendre quelques jours. J'irai les observer également durant la prochaine Coupe d'Afrique des Nations", a-t-il indiqué. "L'expérience du Maroc lors de la dernière Coupe du monde va leur servir", a affirmé Migné, soulignant que les Lions de l'Atlas "n'ont pas été demi-finalistes pour rien". "Ça va être à nous de trouver les bonnes stratégies et il nous reste sept mois pour ça", a-t-il ajouté.