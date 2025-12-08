Addis-Abeba — Le commissaire éthiopien à l'énergie nucléaire, Sandokan Debebe, a affirmé que la décision du pays d'investir dans la technologie nucléaire s'inscrit dans une vision stratégique claire, visant à garantir la sécurité énergétique, à soutenir la transformation économique et à renforcer la résilience nationale sur le long terme.

Cette déclaration est intervenue lors d'une cérémonie de haut niveau organisée à Addis-Abeba pour lancer officiellement le programme nucléaire éthiopien et rendre opérationnelle la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire.

L'événement a rassemblé plusieurs personnalités de premier plan, dont le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, Sandokan Debebe lui-même, et Mikhail Chudakov, directeur général adjoint de l'AIEA, aux côtés d'autres responsables et partenaires essentiels.

Au cours de cette cérémonie, il a été annoncé que la construction d'une centrale nucléaire de grande capacité -- un projet intégré au plan de développement de 30 milliards de dollars dévoilé récemment par le Premier ministre Abiy Ahmed jouera un rôle déterminant dans le renforcement de la sécurité énergétique du pays et l'accélération de son industrialisation.

Sandokan a expliqué que la forte dépendance de l'Éthiopie à l'hydroélectricité rend son système énergétique vulnérable aux variations climatiques, ce qui accentue les pénuries déjà existantes et affecte autant les ménages que les industries.

Alors que le pays figure parmi les économies à la croissance la plus rapide du monde, la demande en électricité fiable et durable augmente bien plus vite que la capacité de production actuelle. «

Aucune source d'énergie disponible dans notre mix actuel n'est capable de répondre à cette demande croissante », a-t-il souligné. C'est dans cette perspective que le gouvernement a fait le choix stratégique d'intégrer l'énergie nucléaire comme pilier central de sa politique énergétique à long terme.

Créée en octobre 2025, la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire est chargée de superviser l'usage pacifique de la technologie nucléaire. Son mandat couvre non seulement la production d'électricité, mais également le renforcement de secteurs clés tels que l'industrie, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la recherche et les services de santé.

« Nous ne nous contentons pas d'introduire une nouvelle technologie ; nous posons les bases mêmes de l'économie que nous voulons bâtir », a déclaré Sandokan.

Il a insisté sur le fait que l'Éthiopie est pleinement engagée dans une utilisation exclusivement pacifique de l'énergie nucléaire, en s'appuyant sur un cadre juridique clair et des mécanismes de gouvernance rigoureux. Selon lui, la vision nucléaire du pays ne se limite pas à la production d'électricité qui vise à valoriser les nombreuses applications de la science nucléaire dans des domaines essentiels pour le développement national, afin que l'ensemble des citoyens puisse en bénéficier de manière tangible.

Sandokan a également rappelé que l'Éthiopie aligne strictement son cadre réglementaire sur les normes internationales de l'AIEA et qu'elle respecte toutes les obligations liées aux traités internationaux pertinents. Il a réaffirmé que le pays entend développer un programme nucléaire sûr, sécurisé et conforme aux standards internationaux, contribuant ainsi à l'édification d'une Éthiopie moderne et industrialisée.

« Nous sommes prêts et résolus à faire de notre programme nucléaire un moteur de sécurité énergétique et de croissance économique », a-t-il déclaré.

Lors d'un webinaire, le directeur général de l'AIEA, Rafael Mariano Grossi, a salué la création de la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire, soulignant qu'elle constitue une base essentielle pour assurer le développement et la régulation de l'énergie nucléaire conforme aux normes internationales de sûreté.

Selon lui, le nucléaire représente une source d'énergie rapide, fiable et à faible émission de carbone, capable d'accélérer considérablement la transformation socio-économique de l'Éthiopie. Il a ajouté que cette initiative pourrait également stimuler l'industrialisation et créer des emplois hautement qualifiés.

Grossi a assuré que l'AIEA continuera d'accompagner l'Éthiopie à travers un soutien technique, du renforcement des capacités et un appui institutionnel à chaque étape du programme.

Il a précisé que l'agence travaille déjà avec le pays dans le cadre de son Programme de coopération technique afin de développer les compétences humaines, renforcer les institutions nationales et préparer les étapes clés liées aux infrastructures nucléaires.

La Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire, pour sa part, s'engage à garantir que toutes les activités liées au nucléaire respectent scrupuleusement les standards internationaux.

L'une de ses principales missions est de coordonner l'application de la technologie nucléaire dans les secteurs prioritaires du pays, notamment la production d'électricité, le développement industriel, la sécurité alimentaire, les services de santé et la recherche scientifique. Sa vocation est d'assurer une utilisation sûre, responsable et durable de cette technologie au service du développement national.