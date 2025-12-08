Addis-Abeba — Le ministre des Affaires étrangères, Gedion Timothewos, a affirmé que le lancement d'un programme national d'énergie nucléaire constitue une étape décisive pour garantir à l'Éthiopie un approvisionnement énergétique suffisant et durable.

Selon lui, cette initiative répond aussi bien aux besoins actuels du pays qu'aux exigences futures liées à sa croissance démographique, économique et technologique.Il a fait cette déclaration à Addis-Abeba, lors d'une cérémonie de haut niveau qui a marqué la mise en route officielle du programme nucléaire éthiopien.

La rencontre a réuni plusieurs personnalités de premier plan, dont le ministre Gedion Timothewos, le commissaire éthiopien à l'énergie nucléaire Sandokan Debebe et Mikhail Chudakov, directeur général adjoint de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA).

Leur présence illustre l'importance stratégique de cette nouvelle orientation énergétique et l'engagement du gouvernement à renforcer sa coopération internationale. L'un des principaux volets du programme présenté concerne la construction d'une centrale nucléaire de grande capacité.

Le projet s'inscrit dans le cadre d'un vaste plan de développement estimé à 30 milliards de dollars, annoncé récemment par le Premier ministre Abiy Ahmed. Cette centrale, une fois opérationnelle, devrait contribuer de manière déterminante à la sécurité énergétique du pays, tout en soutenant sa transformation industrielle.

Pour Gedion, l'énergie nucléaire représente bien plus qu'une simple source d'électricité : il s'agit d'un investissement national à forte valeur stratégique. « Nous voulons bâtir une Éthiopie où chaque famille bénéficie d'une énergie propre, stable et abordable », a-t-il déclaré.

Il a également insisté sur l'urgence d'adapter les infrastructures énergétiques face à l'essor rapide de technologies comme l'intelligence artificielle et l'informatique quantique, lesquelles exigent des quantités considérables d'électricité.

Le ministre a souligné que la demande énergétique des centres de données devrait doubler d'ici 2030, alors que les conséquences environnementales des énergies fossiles se font de plus en plus sentir.

Dans ce contexte, le nucléaire apparaît comme une solution à la fois durable, fiable et respectueuse du climat.

Pour soutenir son argumentation, Gedion a rappelé que la croissance rapide de l'économie éthiopienne imposait des investissements réfléchis et structurants dans des sources d'énergie capables de soutenir le développement sur le long terme.

« Les décisions que nous prenons aujourd'hui détermineront la qualité et la disponibilité de l'énergie dont dépendra l'avenir du pays », a-t-il ajouté.

Afin d'assurer une mise en œuvre efficace du programme, le gouvernement a créé la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire, une institution chargée de superviser et d'orienter l'ensemble des activités liées au nucléaire civil.

Son rôle est de développer un cadre global et sécurisé pour l'usage pacifique de l'énergie nucléaire dans divers secteurs, dont la santé, l'agriculture, l'industrie et la recherche scientifique.

L'Éthiopie bénéficiera également de l'appui technique de l'AIEA, avec laquelle elle s'est engagée à respecter les normes internationales les plus strictes en matière de sûreté et de transparence.

L'AIEA jouera un rôle essentiel dans l'accompagnement du pays, en apportant son expertise scientifique et réglementaire. Gedion a aussi rappelé l'ambition du gouvernement de transformer l'Éthiopie en un modèle de prospérité économique fondé sur une diversification énergétique intelligente.

Il a exprimé l'espoir de voir la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire devenir un pôle d'excellence en Afrique, capable d'inspirer d'autres nations du continent à développer des programmes similaires.

Le ministre a évoqué les défis historiques auxquels l'Éthiopie a été confrontée, soulignant que de nombreux projets aujourd'hui considérés comme des réussites avaient été jugés irréalistes dans le passé.

« Lorsque Ethiopian Airlines a été lancée, peu de personnes croyaient en son succès. Aujourd'hui, elle est l'une des plus grandes fiertés de notre pays.

De la même manière, notre ambition nucléaire peut sembler audacieuse, mais avec détermination, nous parviendrons à construire une Éthiopie alimentée par une énergie sûre et moderne », a-t-il affirmé.

Créée en octobre 2025, la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire est chargée de garantir que le développement de l'énergie nucléaire s'effectue dans le respect des normes internationales.

Elle coordonnera les efforts nationaux pour que les applications pacifiques du nucléaire contribuent activement à l'industrialisation, à la sécurité alimentaire, à l'amélioration des services de santé et au progrès scientifique.

À travers cette initiative, l'Éthiopie entend non seulement répondre à une demande énergétique croissante, mais aussi se positionner comme un acteur continental engagé dans la transition vers une énergie propre, durable et technologiquement avancée.