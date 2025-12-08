Addis-Abeba — Le Service de communication du gouvernement a souligné que la journée des nations, des nationalités et des peuples est cruciale pour renouveler les engagements constitutionnels et renforcer le plein potentiel de diversité du pays.

Dans une déclaration publiée à la veille de la 20e Journée des nations, des nationalités et des peuples, le GCS a souligné que l'Éthiopie est une nation dont la riche diversité peut s'exprimer sous de nombreuses formes.

Selon la déclaration, l'Éthiopie est un pays ancien et remarquable, doté d'une riche diversité linguistique, culturelle, ethnique, religieuse, politique, générationnelle, de genre, etc. Elle est également fière de posséder un système constitutionnel qui valorise cette diversité et la transforme en une source de force, ajoute la déclaration.« Grâce à notre Constitution, notre pacte commun, nous avons librement accepté de construire une communauté politique et économique commune », indique la déclaration, ajoutant que bien que l'histoire de la gouvernance de l'Éthiopie s'étende sur des milliers d'années, notre pratique constitutionnelle moderne est relativement récente et n'a pas encore atteint un siècle.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En conséquence, souligne-t-elle, le développement du système démocratique n'a pas progressé autant que le souhaiterait la population.Ces dernières années, des efforts importants ont été déployés pour jeter les bases de l'ordre constitutionnel du pays, et des progrès notables ont été enregistrés, a-t-il été noté.

La déclaration a également souligné que le gouvernement continue de travailler avec diligence pour garantir le respect des droits humains et démocratiques, la transparence et la responsabilité, la mise en place d'institutions nationales fortes et indépendantes, et la satisfaction des demandes du peuple en matière de développement et de bonne gouvernance.

À cet égard, la déclaration souligne que des résultats encourageants sont obtenus dans ces domaines des institutions démocratiques solides sont mises en place afin de garantir le respect et la protection pleins et entiers des droits reconnus dans la Constitution, note-t-elle.

Selon la déclaration, parallèlement au développement d'un système judiciaire indépendant qui favorise la transparence et la responsabilité, un environnement propice à la diversité a été encouragé.

Chaque année, les 8 et 9 décembre (Hidar 29), nous célébrons la journée au cours de laquelle les Éthiopiens expriment leur culture, leurs traditions, leur identité et leurs aspirations, valeurs inscrites dans la Constitution, et grâce à cette célébration, nous renforçons la compréhension mutuelle et construisons une plus grande unité.

Lors de la célébration de cette année, nous avons pleinement mis en valeur notre diversité, souligne le communiqué, ajoutant que cette occasion a également été l'occasion de mobiliser le soutien en faveur de la réalisation du Grand barrage de la Renaissance.

« Ce faisant, nous avons démontré que notre diversité est bel et bien notre force et avons remporté une victoire historique pour le public », a-t-il noté.

Selon le service, l'Éthiopie a développé un système qui embrasse sa diversité, la reconnaissant à la fois comme une source de beauté et de force. C'est pourquoi, depuis la réforme, la voie de l'Éthiopie est considérée comme prometteuse et sa destination comme prospère.

« Pendant des siècles, nos différences ont souvent été utilisées comme sources de division, tant dans les conflits internes que par l'ingérence d'acteurs extérieurs.

Notre unité a souvent été remise en question, ralentissant nos progrès », indique la déclaration, qui souligne que ces dernières années, la population a clairement compris que l'espoir et la prospérité de l'Éthiopie dépendent de l'unité, d'une unité enrichie par la diversité et d'une diversité renforcée par l'unité.

La déclaration souligne également que le consensus démocratique et le constitutionnalisme restent nos principes directeurs et que c'est dans cet esprit que nous célébrons la 20e Journée des nations, nationalités et peuples d'Éthiopie.