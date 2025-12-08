Addis-Abeba — Le président Taye Atseke Slassie a appelé tous les Éthiopiens à redoubler d'efforts pour bâtir une nation prospère, respectée et fière.

Dans son message publié sur sa page X, le président Taye a souligné que l'Éthiopie devait renforcer sa prospérité, sa dignité et sa fierté nationale en favorisant l'unité fondée sur la justice et l'égalité.

La 20e Journée des nations, des nationalités et des peuples est célébrée aujourd'hui à Hosanna, dans la région centrale de l'Éthiopie, sous le thème « Consensus démocratique pour l'unité nationale ».

Le Premier ministre Abiy Ahmed participe également à l'événement. Le président a également adressé ses félicitations à toutes les nations, nationalités et peuples.