Afrique Centrale: Tshisekedi affirme que l'entente de paix avec le Rwanda garantie l'intégrité et l'autonomie Nationale

Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, s'est efforcé de calmer les inquiétudes nationales ce lundi 8 décembre. S'exprimant sur l'état de la Nation devant les parlementaires réunis en Congrès, le chef d'État a réaffirmé avec force que le pacte de paix conclu récemment avec le Rwanda, sous l'égide du Président américain Donald Trump, ne remettait nullement en cause l'autonomie congolaise.

Face aux doutes d'une partie de l'opinion publique et de l'opposition qui craignaient des abandons significatifs, Félix Tshisekedi a établi clairement les limites fondamentales que Kinshasa n'a pas outrepassées.

Selon le Président, cet accord historique n'autorise absolument pas : la reconnaissance de revendications territoriales émanant du Rwanda ou de tout autre intervenant, la dilapidation ou le sacrifice des vastes richesses naturelles du Congo, ni l'octroi d'une quelconque clémence aux auteurs de méfaits. « Ces arrangements ne cautionnent aucune ambition territoriale, quelle qu'elle soit, ni la cession de nos ressources. Ils n'impliquent pas non plus d'amnistie pour les crimes. La démarche judiciaire suivra son cours », a-t-il déclaré, assurant que l'application de la justice demeurerait la règle. Cette précision, relayée par Radio Okapi, vise à garantir que les responsabilités passées et actuelles dans le conflit de l'Est continueront d'être établies.

Au-delà des questions diplomatiques et sécuritaires, le Chef de l’État a utilisé cette plateforme pour s'adresser aux victimes des hostilités, notamment les millions de citoyens déplacés à l'intérieur du pays (PDI) dans l'Est.

Exprimant sa « profonde sympathie » et son « engagement indéfectible », le Président Tshisekedi a renouvelé le soutien de l'État aux communautés forcées de fuir leurs foyers.

« À tous ceux qui portent encore les séquelles de ces tragédies — les blessés, les exilés intérieurs, les populations soumises à la peur et à l'errance — je tiens à vous dire : vos souffrances ne nous sont ni étrangères ni indifférentes. L'État est et restera à vos côtés », a promis le dirigeant congolais.

Ces assurances sont destinées à consolider la confiance du public dans la gestion de la crise sécuritaire par le gouvernement, en soulignant la primauté de l'autonomie nationale et de l'aide humanitaire au cœur du processus de paix en cours.