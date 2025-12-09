Congo-Brazzaville: Transport aérien - Le pays réaffirme sa détermination à faire du ciel, un espace sûr

A l'occasion, le 7 décembre, de la Journée internationale de l'aviation civile, la ministre des Transports, de l'aviation civile et de la marine marchande, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a réaffirmé la détermination du Congo à « faire du ciel un espace sûr, organisé, harmonisé et ouvert à toutes les nations ».

Cette année, le thème retenu : « faire de l'innovation le moteur d'un transport aérien plus sûr, plus efficace et plus durable », se veut une dynamique de progrès dans le domaine de la digitalisation, du développement de la navigation satellite, de l'environnement, des modèles d'exploitation et des technologiques émergentes.

« Parce que le transport aérien constitue assurément un levier stratégique de mobilité des personnes, de modernisation des infrastructures et d'intégration régionale, il devient un facteur indéniable de progrès économique pour notre pays », a expliqué la ministre.

A cet effet, elle a appelé à un renforcement du système national aérien : « Le gouvernement conduit par monsieur Anatole Collinet Makosso se doit de renforcer notre capacité nationale à élever notre niveau de conformité aux normes et pratiques recommandées par l'organisation de l'aviation civile internationale ».

La ministre Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas a également rassuré les communautés nationale et internationale en précisant que : « le Congo aspire à bâtir une aviation civile moderne, compétitive, résiliente et ouverte sur le monde, capable de soutenir les priorités nationales en matière de connectivité, de développement économique et d'intégration régionale ».

Signalons que la journée de l'aviation civile internationale est une journée internationale proclamée par l'Assemblée générale des Nations unies le 7 décembre 1996. Cette journée est célébrée par l'Organisation de l'aviation civile internationale depuis le 7 décembre 1994, date du 50e anniversaire de la Convention relative à l'aviation civile internationale.