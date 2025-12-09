Une mémoire universelle face aux défis démocratiques et sociaux de notre époque.

Douze ans après sa disparition, Nelson Mandela continue de rassembler un monde secoué par les crises politiques, les tensions identitaires et les inégalités persistantes. Le 5 décembre 2025, diplomates, gouvernements et citoyens se sont unis pour rendre hommage à celui qui demeure l'un des plus puissants symboles de justice, de réconciliation et de dignité humaine.

À Johannesburg, les missions diplomatiques ont été les premières à exprimer leur reconnaissance. La délégation de l'Union européenne a rappelé que Mandela « continue d'inspirer nos actions », soulignant l'actualité brûlante de son héritage, alors que l'Europe comme l'Afrique affrontent montée des extrémismes, crispations sociales et défis migratoires.

L'ambassade de France a salué « un combattant de la liberté emblématique », rappelant l'attachement profond du public français à Madiba depuis son voyage historique à Paris en 1990, accueilli par le président François Mitterrand. La Russie, par la voix de son ambassade à Pretoria, a également rendu hommage à Nelson Mandela, rappelant les liens historiques entre l'URSS et l'ANC durant la lutte armée.

A Prétoria, une marche géante a rassemblé plus de 10 000 participants. « Dire merci à Madiba, c'est aussi se demander si nous sommes fidèles à ce qu'il nous a légué », a déclaré le directeur général de la fondation Nelson Mandela, Mbongiseni Buthelezi, appelant la jeunesse sud-africaine à « raviver l'étincelle du courage moral ».

L'ANC, parti qu'il a dirigé, a souligné que « son absence se fait toujours sentir », rappelant que Nelson Mandela incarnait « l'humilité, le sens du devoir et la loyauté envers le peuple ».

À l'heure où l'Afrique du Sud lutte contre la corruption, les inégalités et les tensions communautaires, et où le monde traverse crises démocratiques et guerres, Mandela apparaît plus que jamais comme une conscience morale universelle. Son héritage n'est pas seulement un rappel du passé, mais un projet pour l'avenir.

Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud démocratiquement élu en 1994, s'est éteint le 5 décembre 2013 à 95 ans, après un long combat contre une infection pulmonaire. Détenu durant 27 ans pour avoir résisté au régime d'apartheid, il demeure le « Père de la Nation », reconnu pour avoir refusé la vengeance au profit du pardon et du dialogue.

Son message, dans un monde fragilisé, résonne comme un appel à reconstruire des ponts là où s'élèvent des murs.