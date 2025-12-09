Afrique du Nord: Ouverture d'un atelier régional sur la mise en oeuvre du Traité de Marrakech

TUNIS — La capitale tunisienne accueille, du 8 au 10 décembre, un atelier régional réunissant des responsables des droits d'auteur de plusieurs pays arabes. Cet événement porte sur la mise en oeuvre du Traité de Marrakech, adopté en 2013, visant à faciliter l'accès des personnes aveugles, malvoyantes ou ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées.

L'atelier réunit des représentants de pays tels que l'Algérie, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats Arabes Unis, l'Irak, la Jordanie, le Liban, le Maroc, la Mauritanie, la Palestine, le Qatar, le Soudan et la Syrie. Les discussions s'articuleront autour de plusieurs thématiques, telles que "Le cadre juridique international du droit d'auteur : de la Convention de Berne à la Convention de Marrakech", "L'utilisation de l'intelligence artificielle dans la production de livres accessibles", ainsi que "La création de stratégies pour développer des réseaux d'échange transfrontaliers".

Tunisie : des inititatives pionnières pour l'inclusion des personnes mal-voyantes

Lors de l'ouverture des travaux, Amina Srarfi, ministre des Affaires culturelles, a mis en lumière les efforts déployés par la Tunisie pour mettre en pratique les principes du Traité de Marrakech, ratifié par la Tunisie en 2016. Elle a souligné que, dans le cadre de l'inclusion sociale et de l'accès universel à la connaissance, la Tunisie a mis en place un plan d'action novateur, marquant une avancée significative dans le domaine de la littérature et des arts.

Elle a aussi évoqué plusieurs initiatives du ministère des Affaires culturelles, telles que l'équipement des bibliothèques publiques avec des dispositifs d'assistance pour les aveugles, la mise en place de la "valise de la connaissance" dans des bibliothèques ciblées, ainsi que la création de sections spécialisées dans les établissements publics de musique pour les enfants non-voyants.

Par ailleurs, la ministre a précisé que le ministère travaille en étroite collaboration avec l'Organisme tunisien des droits d'auteur et des droits voisins (OTDAV) pour instaurer des mécanismes de production de livres audio, tout en garantissant leur utilisation légale.

Mohamed El Habbal, directeur des programmes de livres accessibles à l'OMPI, a salué cette rencontre régionale qui permet aux pays arabes de se concerter sur la question des livres accessibles. Il a également présenté des statistiques clés, soulignant que le nombre de personnes aveugles dans le monde est estimé à 235 millions. Moins de 10% des oeuvres intellectuelles sont accessibles aux déficients visuels, et l'Union mondiale des aveugles estime que seulement 1 sur 10 des aveugles dans les pays en développement a accès à l'éducation.

Il a ajouté que l'atelier représente une occasion de mieux comprendre les avantages du Traité de Marrakech et de partager des ressources éducatives accessibles entre les pays arabes.

Ramzi Garouachi, directeur général de l'OTDAV, a annoncé qu'un second atelier serait organisé pour les pays africains, dans le but de mobiliser le soutien des créateurs, auteurs et éditeurs pour rendre leurs oeuvres accessibles aux personnes non-voyantes.

Le Traité de Marrakech : Un accès inclusif aux ouvres publiées

Le Traité de Marrakech, signé le 27 juin 2013, est un traité international de l'Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), qui vise à faciliter l'accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d'autres difficultés de lecture des textes imprimés aux oeuvres publiées.

Ce traité, le dernier-né des instruments internationaux sur le droit d'auteur administrés par l'OMPI, se distingue par son objectif humanitaire de promouvoir l'accès à la culture et à l'éducation pour les personnes handicapées visuelles, en établissant des exceptions et limitations obligatoires au droit d'auteur en leur faveur.

L'OMPI, fondée en 1967 et basée à Genève, est une agence des Nations Unies dédiée à l'harmonisation et à la gestion des droits de propriété intellectuelle à l'échelle mondiale. La Tunisie, membre de l'OMPI, a ratifié le Traité en 2016, confirmant son engagement envers les principes de protection des droits des auteurs tout en garantissant l'accès à la culture pour les personnes ayant des déficiences visuelles.

Le Consortium pour des livres accessibles (ABC), dirigé par l'OMPI, regroupe des organismes représentant les personnes en situation de handicap visuel, des bibliothèques spécialisées, des éditeurs et des maisons d'édition pour faciliter l'échange et la production de livres accessibles.

La Tunisie est signataire de plusieurs traités internationaux majeurs relatifs aux droits d'auteur, tels que la Convention de Berne (1986) pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, et la Déclaration universelle des droits d'auteur (1969) de l'UNESCO, confirmant son rôle dans la protection des droits intellectuels à l'échelle internationale.

Le droit d'auteur, tel que défini par l'OMPI, protège les oeuvres littéraires et artistiques, allant des livres aux oeuvres musicales, films, créations publicitaires et programmes d'ordinateur. L'OMPI administre également des traités internet visant à protéger les oeuvres contre l'accès et l'utilisation non autorisés sur les réseaux numériques.