Tunisie: Le film tunisien 'La Voix de Hind Rajab' nominé aux Golden Globes

TUNIS — Le film tunisien "La Voix de Hind Rajab" (The Voice of Hind Rajab) a été nommé dans la catégorie "Meilleur film - Langue non anglaise" des 83e Golden Globe Awards, dévoilés lundi. Ce docufiction réalisé par Kaouther Ben Hania fait ainsi partie d'une sélection prestigieuse, aux côtés de cinq autres films : It Was Just an Accident (France), lauréat de la Palme d'or au 78e Festival de Cannes, No Other Choice (Corée du Sud), Sentimental Value (Norvège), Sirāt (Espagne) et The Secret Agent (Brésil).

Les nominés ont été annoncés lors d'une conférence de presse au Beverly Hilton. Les Golden Globes 2026, diffusés en direct sur CBS Television Network et en streaming sur Paramount+ le dimanche 11 janvier 2026, récompenseront le meilleur du cinéma, de la télévision et des podcasts.

"Une bataille après l'autre" (One Battle After Another) de Paul Thomas Anderson se positionne comme le film le plus nominé avec neuf nominations, incluant meilleur film, meilleur réalisateur et scénariste.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La Voix de Hind Rajab est distribué aux États-Unis par Willa, une société indépendante. Sa première américaine est prévue le 17 décembre 2025 à New York et Los Angeles. Produit par Tanit Films (Tunisie), Film4 Productions et Film Four (France), le film a bénéficié du soutien du Fonds d'encouragement à la création littéraire et artistique du ministère des Affaires culturelles tunisien, ainsi que du programme de bourses de l'Institut du Film de Doha (Qatar).

Présenté en première mondiale à la 82e Mostra de Venise, La Voix de Hind Rajab a remporté le Lion d'argent - Grand Prix du jury, et le prix du public au 73e Festival de San Sebastián. Ce drame, inspiré de faits réels, raconte l'histoire de Hind Rajab, une fillette palestinienne de six ans, retrouvée piégée dans une voiture à Gaza après avoir perdu sa famille lors des bombardements.

Le film est également le candidat officiel de la Tunisie pour les 96e Academy Awards et figure parmi les films sélectionnés pour la 38e édition des European Film Awards. Les European Film Awards, qui récompenseront les meilleures productions européennes, seront remis le 17 janvier 2026 à la Haus der Kulturen der Welt à Berlin.

En plus de son succès en festivals, La Voix de Hind Rajab a reçu une standing ovation de 23 minutes lors de sa projection à la Mostra de Venise. Il est porté par un casting palestinien composé de Amer Hlehel, Clara Khoury, Motaz Malhees et Saja Kilani.

Les Golden Globes récompensent le meilleur de l'année dans 27 catégories, avec des distinctions dans le cinéma, la télévision et, désormais, le podcasting. En plus des prix de meilleur film et de meilleure série télévisée, des prix d'interprétation, de réalisateur et de scénario sont attribués.

Les Golden Globes 2026 seront animés par Nikki Glaser et diffusés en direct le 11 janvier sur CBS et Paramount+.