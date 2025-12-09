Afrique: Africa Games festival - La quatrième édition s'ouvre, demain, à Dakar

Dakar — La quatrième édition "d'Africa games festival" également connu sous le nom de "Dakar games festival", qui s'affirme comme le premier festival panafricain dédié aux jeux de société traditionnels et modernes et à la bande dessinée africaine, débute, mardi, à la mairie de Dakar, avec la participation d'une cinquantaine d'écoles privées et publiques, a-t-on appris des initiateurs.

"Notre objectif est de valoriser les jeux de société dans son ensemble. Il y aura des jeux traditionnels et modernes, qui seront animés par des créateurs de jeux et de bande dessinée, et plus d'une cinquantaines d'écoles publiques, privées et catholiques se sont inscrites pour y participer", a déclaré l'un des initiateurs, Senan Orphée Aïssi Kinss.

S'exprimant lundi lors d'une conférence de presse en prélude à cet événement portant sur le thème, "l'exploration des synergies créatives au sein de l'UEMOA et de la CEDEAO", il a précisé, que cent ambassadeurs de l'adversité ont été retenus pour animer et accompagner ce festival.

Cette rencontre de deux jours, qui se tient en collaboration avec la mairie de Dakar, est pour lui, une occasion d'offrir une formation aux jeunes, appelés à travailler comme animateurs des bibliothèques qui seront mises en place.

"La ville de Dakar est en train de trouver avec nous l'espace qu'il faut pour créer la première maison de jeux de sociétés à Dakar. Nous voulons que Dakar en soit la première capitale", espère Senan Orphée Aïssi Kinss, ajoutant que l'idée serait d'avoir dans chaque commune et ville du Sénégal des maisons de jeux.

Plusieurs activités sont prévues au cours de ce festival, notamment, des contes, l'initiation à la création aux bandes dessinées pour les jeunes, et autres jeux de société.

"Lors de la dernière édition, j'avais rappelé l'importance de courir derrière les leaders africains pour qu'ils passent, à travers ces jeux de société, pour faire véhiculer des messages extrêmement importants", a pour sa part, soutenu, l'adjoint au maire de la capitale sénégalaise, Mamadou Diakhaté.

De son point de vue, la pédagogie, l'instruction et l'éducation de la jeunesse peuvent être inculquées à travers ce genre d'événement.

"Les jeux de société ne sont pas que pour les enfants. Ils permettent de sauvegarder nos rapports, dans nos communautés, mais surtout dans la sous-région, parce qu'il faut que l'Afrique trouve vraiment la paix", a quant à lui indiqué, le directeur de la culture et du tourisme à la mairie de Dakar, Matar Diaw.