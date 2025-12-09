Afrique: Le SMTA se voit en plateforme de référence pour fédérer les forces vives du tourisme africain

Dakar — Le Salon des marchés touristiques africains (SMTA), dont la première édition a été lancée ce lundi à Dakar, se considère comme "la plateforme de référence pour fédérer les forces vives du tourisme africain", a déclaré le directeur général de l'Agence nationale de promotion touristique (ASPT), Adama Ndiaye.

"Le SMTA est l'aboutissement d'une vision portée par les hautes autorités de ce pays qui ont érigé le tourisme comme l'un des moteurs de croissance économique dans la Vision Sénégal 2050. Ce qui en fait désormais la plateforme de référence pour fédérer les forces vives du tourisme africain", a-t-il dit.

Intervenant lors de la cérémonie officielle d'ouverture dudit salon, M. Ndiaye a fait part de l'ambition de l'ASPT de contribuer, à travers cette initiative, à créer "un espace d'échange, de négociation et de partenariat structurant", tout en aidant à "stimuler les flux intra-africains".

Le SMTA qui succède au Salon du tourisme du littoral et de la croisière tenu en 2024, s'engage également dans "la promotion des produits africains, l'impulsion d'une force dynamique autour d'une marque Sénégal-Afrique, ainsi que le repositionnement de l'Afrique comme une destination d'excellence sur la scène touristique mondiale", a-t-il fait dit.

A en croire, le Salon des marchés touristiques africains est "en parfaite cohérence" avec les missions confiées à l'Agence sénégalaise de promotion touristique, à savoir la valorisation de la destination Sénégal.

Le Salon des marchés touristiques africains "est un projet fédérateur, innovant qui va permettre aux pays africains de collaborer et de construire ensemble l'avenir du tourisme sénégalais et africain", a-t-il déclaré.

Le ministre gambien du tourisme, Abdoulie Jobe, présent à la cérémonie, a appelé à approfondir les partenariats entre pays africains et à promouvoir l'intégration africaine à travers le tourisme.

Selon lui, le tourisme "n'est pas simplement une affaire de voyage, mais un échange de culture, d'idées et d'investissements".