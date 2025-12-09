Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi déplore insalubrité, caniveaux bouchés et embouteillages à Kinshasa

Devant les deux chambres du Parlement ce lundi 8 décembre 2025, Félix Tshisekedi a déploré la mauvaise gestion des déchets obstruant les caniveaux à Kinshasa, une situation provoquant de graves inondations et des embouteillages paralysant la circulation lors des pluies diluviennes.

Il a souligné que ces dysfonctionnements mettent en danger la vie des habitants, en particulier à cause des risques sanitaires liés aux maladies hydriques. Il a qualifié la crise de mobilité à Kinshasa non plus comme un simple désagrément, mais comme un défi national de gouvernance nécessitant des décisions urgentes, coordonnées et courageuses.

Le président a aussi dressé un tableau sombre de l'insalubrité persistante et des embouteillages qui détériorent la qualité de vie des Kinois et portent atteinte à l'image de la capitale. Il a exprimé sa préoccupation face à la montée du banditisme dans Kinshasa et d'autres villes, réaffirmant l'engagement du gouvernement à mettre fin à ce phénomène notamment par des réformes et un renforcement des forces de police.

Sur le plan économique, malgré la guerre, Félix Tshisekedi a affirmé que le pays progresse, citant en exemple la stabilité récente du franc congolais, qui connaît une appréciation stable depuis plusieurs mois.