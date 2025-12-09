Congo-Kinshasa: Félix Tshisekedi déplore insalubrité, caniveaux bouchés et embouteillages à Kinshasa

8 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

Devant les deux chambres du Parlement ce lundi 8 décembre 2025, Félix Tshisekedi a déploré la mauvaise gestion des déchets obstruant les caniveaux à Kinshasa, une situation provoquant de graves inondations et des embouteillages paralysant la circulation lors des pluies diluviennes.

Il a souligné que ces dysfonctionnements mettent en danger la vie des habitants, en particulier à cause des risques sanitaires liés aux maladies hydriques. Il a qualifié la crise de mobilité à Kinshasa non plus comme un simple désagrément, mais comme un défi national de gouvernance nécessitant des décisions urgentes, coordonnées et courageuses.

Le président a aussi dressé un tableau sombre de l'insalubrité persistante et des embouteillages qui détériorent la qualité de vie des Kinois et portent atteinte à l'image de la capitale. Il a exprimé sa préoccupation face à la montée du banditisme dans Kinshasa et d'autres villes, réaffirmant l'engagement du gouvernement à mettre fin à ce phénomène notamment par des réformes et un renforcement des forces de police.

Sur le plan économique, malgré la guerre, Félix Tshisekedi a affirmé que le pays progresse, citant en exemple la stabilité récente du franc congolais, qui connaît une appréciation stable depuis plusieurs mois.

Lire l'article original sur Radio Okapi.

Tagged:
Copyright © 2025 Radio Okapi. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.