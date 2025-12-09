Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 09 Décembre 2025

revue de presse

Tshisekedi affirme que l'entente de paix avec le Rwanda garantie l'intégrité et l'autonomie Nationale

Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, s'est efforcé de calmer les inquiétudes nationales ce lundi 8 décembre. S'exprimant sur l'état de la Nation devant les parlementaires réunis en Congrès, le chef d'État a réaffirmé avec force que le pacte de paix conclu récemment avec le Rwanda, sous l'égide du Président américain Donald Trump, ne remettait nullement en cause l'autonomie congolaise.

Face aux doutes d'une partie de l'opinion publique et de l'opposition qui craignaient des abandons significatifs, Félix Tshisekedi a établi clairement les limites fondamentales que Kinshasa n'a pas outrepassées. [Source allAfrica]

L’AES dénonce une violation de son espace aérien par un avion militaire nigérian

Un avion militaire nigérian a effectué un atterrissage d’urgence à Bobo-Dioulasso, relançant les tensions entre l’Alliance des États du Sahel (AES) et le Nigéria, au moment où la région est déjà secouée par une nouvelle crise politique au Bénin.

La Confédération des États du Sahel (AES) a accusé lundi le Nigéria d’avoir violé son espace aérien après l’atterrissage forcé d’un avion militaire de type C130 à Bobo-Dioulasso, dans l’ouest du Burkina Faso.

L’annonce a été faite à la télévision publique burkinabè par le ministre de l’Administration territoriale, Émile Zerbo, qui a lu un communiqué de la Confédération au nom du général Assimi Goûts, président en exercice du Bloc sahélien. [Source Apanews]

Cotonou retrouve son calme après la tentative de coup d’État

La capitale économique du Bénin reprend son quotidien après la tentative de putsch de dimanche, au cours de laquelle deux hauts gradés ont été enlevés puis libérés dans la nuit. Le chef des mutins reste en fuite.

Le président Patrice Talon a affirmé dimanche soir que « la situation était sous contrôle » et a promis de « punir les mutins », qui avaient pris en otage deux hauts gradés, le général Abou Issa et le colonel Gomina Faizou, lors de la prise de la télévision nationale le 7 décembre 2025. Les deux officiers ont été libérés par l’armée dans la nuit, vers 02h00, à Parakou, dans le nord du pays, selon plusieurs sources militaires. [Source Africanews]

Absence d’une marque touristique : Un frein majeur pour le Gabon

Le Gabon, souvent présenté comme un véritable « joyau vert » au cœur de l’Afrique centrale, peine encore à s’imposer sur la scène touristique internationale. Malgré une biodiversité exceptionnelle, des parcs nationaux d’envergure mondiale, un littoral préservé et une stabilité politique relative, le pays ne fait pas parti des destinations prisées.

Alors que nombre de pays africains ont compris l’importance stratégique d’une identité touristique forte, le Gabon apparaît encore comme une exception… et pas dans le bon sens. Doté d’un patrimoine naturel unique, le pays demeure paradoxalement absent des regards des touristes internationaux. En cause : l’absence d’une marque touristique cohérente, conséquence d’une stratégie jugée hasardeuse et marquée par un manque de professionnalisme. [Source Afrik.com]

Egypte : Des archéologues découvrent l’épave d’un bateau de plaisance vieux de 2 000 ans

Des plongeurs archéologues ont découvert dans la rade d’Alexandrie l’épave d’un bateau de plaisance vieux d’environ 2 000 ans. Long de plus de 35 mètres, ce navire, une thalamège propulsée à la rame, portait des graffitis grecs datés du Ier siècle après J.-C. et pourrait avoir été construit localement. L’IEASM souligne que cette découverte offre un aperçu du luxe et de la vie sur les voies navigables de l’Égypte romaine antique.

La carène de cette embarcation de plus de 35 mètres de long et d'environ sept mètres de large gisait dans les profondeurs du port de l'île royale d'Antirhodos, aujourd'hui submergée, précise un communiqué de cet institut basé à Alexandrie. "Des graffitis en grec, trouvés sur la poutre de la carlingue centrale, peuvent être datés de la première moitié du Ier siècle après J.-C. [Source Africa Radio]

Sénégal : Le Premier ministre Ousmane Sonko lorgne déjà la présidentielle de 2029

Au Sénégal, le Premier ministre Ousmane Sonko déclare qu’il compte bien être candidat à la présidentielle de… 2029. Dimanche 7 décembre, le chef du gouvernement sénégalais a profité d’une journée en mémoire des victimes des manifestations survenues entre 2021 et 2024 pour apporter des précisions sur ses intentions pour les prochaines échéances électorales.

« Rien ne peut m’empêcher d’être candidat ! », a-t-il lancé dans le cadre de l'événement organisé par sa formation, se voulant on ne peut plus clair : que ce soit pour la présidentielle, les législatives ou les locales, la décision d’y participer ou non lui revient à lui seul. [Source RFI]

Le Kenya, premier pays africain à voir sa santé cofinancée par les Etats-Unis de Donald Trump

Jeudi 4 décembre, le Kenya est devenu le premier Etat d’Afrique, et plus largement du Sud global, à signer un accord bilatéral avec les Etats-Unis de Donald Trump en matière de santé. Le texte, paraphé à Washington par le chef de la diplomatie américaine, Marco Rubio, et le président kényan, William Ruto, est aussi le premier de ce type conclu depuis la dissolution, en février, de l’Agence américaine pour le développement international (Usaid).

L’accord prévoit le versement par les Etats-Unis de plus d’1,6 milliard de dollars (1,37 milliard d’euros) au système de santé kényan, sur cinq ans, pour lutter contre le sida, le paludisme, la tuberculose et la polio. Le Kenya contribuera à hauteur de 850 millions de dollars supplémentaires et s’engage, à terme, à « assumer une plus grande responsabilité financière », selon le département d’Etat américain. [Source Le Monde Afrique]

Au Tchad, la nécessaire réforme du système judiciaire

A l'occasion de la Journée internationale de lutte contre la corruption célébrée le 9 décembre, illustration au Tchad où la justice est particulièrement touchée par le phénomène.

Les Tchadiens considèrent souvent la justice comme l'une des institutions les plus corrompues du pays. Parmi les affaires les plus récentes, il y a la poursuite de cinq officiers supérieurs de l'armée dans une affaire de tentative de corruption d'un juge d'instruction, ainsi que la suspension de six magistrats par le ministre de la Justice, encore une fois dans une affaire de corruption et pour des absences répétées à leur poste. [Source Deutsche Welle]

Le Soudan et la Libye conviennent de coordonner le retour de 467 000 réfugiés soudanais

Le Soudan et la Libye ont annoncé à Genève un accord pour organiser le retour volontaire de 467 000 réfugiés soudanais présents en Libye depuis 2023. Avec l’appui de l’OIM, les deux pays veulent assurer un rapatriement « sûr et ordonné », alors que la Libye fait face à une saturation de ses capacités d’accueil et à la vulnérabilité croissante des réfugiés. [Source Africa 24]

Coupe du monde 2026 - Les sélections africaines savent déjà à quoi s'en tenir

Le tirage au sort de la première Coupe du monde 2026 à 48 équipes a été effectué le 5 décembre à Washington aux Etats Unis. Les sélections africaines officiellement qualifiées savent déjà à quoi s'en tenir.

Les 48 équipes qualifiées ont été placées dans douze groupes de quatre chacun. La Coupe du monde se disputera du 11 juin au 19 juillet aux Etats Unis, au Mexique et au Canada. Les Lions de l'Atlas du Maroc avaient réussi à briser au cours de la dernière édition le plafond de verre en atteignant le dernier carré. [Source Les Dépêches de Brazzaville]