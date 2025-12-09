Ethiopie: L'Éthiopie a mis en lumière l'essor dynamique de son secteur technologique et de ses jeunes entreprises à l'occasion de la 4e Conférence africaine des startups.

8 Décembre 2025
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne, dirigée par le ministre d'État à l'Innovation et à la Technologie, Bayissa Bedada, et accompagnée de l'ambassadeur Muktar Mohamed, prend part à la 4e Conférence africaine des startups qui se déroule à Alger du 6 au 8 décembre 2025.

Dans son allocution d'ouverture, M. Bedada a mis en avant les avancées majeures réalisées par l'Éthiopie dans les domaines technologique et entrepreneurial.

Il a notamment évoqué l'extension des infrastructures 3G à 5G, l'introduction de la carte d'identité numérique nationale Fayda, les progrès du secteur fintech ainsi que la promotion de l'intelligence artificielle grâce à des initiatives telles que le programme « 5 millions de codeurs » et la nouvelle Proclamation sur les startups -- des réalisations rendues possibles sous l'impulsion du Premier ministre Abiy Ahmed.

Il a également renouvelé la volonté de l'Éthiopie de renforcer ses partenariats africains et internationaux au sein du paysage de l'innovation.

La conférence, ouverte par le Premier ministre algérien Sifi Ghrieb, rassemble des responsables de haut niveau, des innovateurs, des spécialistes et des investisseurs venus de tout le continent.

L'événement propose des panels ministériels, des ateliers pratiques, des expositions et des sessions dédiées au réseautage.

Parallèlement, la délégation éthiopienne tient plusieurs rencontres bilatérales et multilatérales pour identifier de nouvelles opportunités de coopération.

Les participants ont en outre approuvé la « Déclaration d'Alger », visant à promouvoir des plateformes numériques inclusives, sûres et responsables en Afrique.

