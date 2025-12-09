Congo-Kinshasa: Exclusion définitive de 44 étudiants pour fraude à la faculté de Médecine de l'UOM

8 Décembre 2025
Radio Okapi (Kinshasa)

L'Université Officielle de Mbuji-Mayi (UOM) au Kasaï-Oriental a exclu définitivement 44 étudiants de 2e année de doctorat en médecine pour fraude massive à l'examen de Pédiatrie I, officialisé par la décision rectorale n°135 du 4 décembre 2025. Ces étudiants sont accusés d'avoir falsifié leurs copies en dehors de la salle d'examen, ajoutant ratures et surcharges pour améliorer leurs notes, malgré le système en place depuis 4 ans pour assurer l'égalité des chances.

Deux autres ont vu leurs sessions annulées, indique le recteur à l'intérim, Germain Lubanza Ngoma, soulignant la nécessité de préserver l'intégrité de la filière médicale.

Les enquêtes menées par l'université démontrent que plusieurs réponses des copies d'examen ont été falsifiées.

D'après le professeur Germain Lubanza Ngoma, Secrétaire général académique qui assure l'intérim du recteur de l'UOM, l'abbé Apollinaire Cibaka Cikongo, lors d'une conférence intitulée « Médecin ou Assassin », a insisté sur l'assainissement managérial pour former des praticiens intègres, intellectuellement capables et moralement probes. Cette sanction exemplaire vise à restaurer la crédibilité des délibérations et à lutter contre les pratiques frauduleuses en enseignement supérieur en RDC.

