Congo-Kinshasa: Incendie au chantier de construction du barrage hydroélectrique de Katende

Un incendie s'est déclaré dimanche 7 décembre sur le site de construction du barrage hydroélectrique de Katende, au Kasaï-Central. Dès lundi 8 décembre au matin, des rumeurs sur les réseaux sociaux ont évoqué la destruction de matériaux de construction, mais des sources locales fiables démentent, précisant que seul le bâtiment logeant les travailleurs congolais a été touché.

Selon ces sources, le feu, provoqué par un court-circuit dans la chambre n°4 d'un bâtiment de 5 chambres, a détruit tous les biens personnels des occupants,vêtements, argent, documents, sans perte en vies humaines ni endommagement des équipements du chantier.

Jean Nyembue, un travailleur affecté, témoigne :

« Le bâtiment logeant les travailleurs locaux congolais engagés par la société Angelique International Limited a pris feu. Les matériaux pour la construction du barrage n'ont pas été touchés, c'est faux. Ce bâtiment contient 5 chambres et une cuisine à côté. L'incendie a commencé vers 20h, heures et c'est dû aux câbles électriques dans la chambre Nº4. Il n'avait personne à l'intérieur. Une fois que la porte ouverte, la fumée est sortie avec la fumée directement et a entamé d'autres chambres. Vous comprendrez qu'avec le plafond ainsi que les lits et moustiquaires qui sont dans la chambre, voilà ce qui a fait que le feu soit ardent. »

A propos du financement

Les travaux de construction de la centrale hydroélectrique de Katende, située à environ 90 km de Kananga dans le territoire de Dibaya, ont repris en août 2025 après une interruption d'environ huit ans. Ce projet, entièrement financé par le gouvernement congolais, est conduit par la société Angélique International Limited en partenariat avec le bureau conseil Eco Énergie. La centrale, dont la capacité est de 64 mégawatts, devrait être opérationnelle dans un délai de 24 mois, offrant un apport significatif à l'approvisionnement énergétique régional.