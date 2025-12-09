Congo-Kinshasa: Judo - Le pays remporte le Championnat intercontinental des jeunes de la Francophonie

La République démocratique du Congo a dominé le classement général des médailles lors du Championnat intercontinental des jeunes de la Francophonie de judo, clôturé le samedi 6 décembre 2025 au gymnase du stade des Martyrs à Kinshasa. Les Léopards judo ont brillamment remporté 26 médailles, dont 11 en or, s'adjugeant ainsi la première place du podium.

Au-delà des performances sportives, cette compétition de deux jours, qui a réuni des athlètes venus de onze pays francophones, a également porté un message d'unité et de solidarité.

Pour Nicolas Lianza Likwale, coordonnateur et président de la Fédération nationale, une pensée particulière était reservée aux populations et aux sportifs de l'Est de la RDC, toujours confrontés à l'insécurité.

Ci-dessous le classement général des médailles :

1. RDC: 11 or, 7 argent, 8 bronze

2. Congo : 1 or, 5 argent, 3 bronze

3. Sénégal : 1 or

4. Canada : 1 or, 1 argent

5. Cameroun : 1 or, 2 argent, 2 bronze

6. Togo : 1 or, 1 argent, 1 bronze

7. Côte d'Ivoire : 1 or, 1 bronze

8. République centrafricaine : 1 or, 1 argent, 1 bronze

9. Djibouti : 1 argent, 1 bronze

10. Bénin : 1 argent, 3 bronze

11. Guinée : 1 argent, 2 bronze