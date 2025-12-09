Congo-Kinshasa: Reprise précaire des activités à Lubutu après affrontements FARDC-Wazalendo

Le calme est progressivement revenu ce lundi 8 décembre dans le territoire de Lubutu, au Maniema, après les affrontements survenus le week-end entre les combattants du groupe Wazalendo et les Forces armées de la RDC (FARDC). Ces violences avaient provoqué une panique générale, entraînant des déplacements massifs de populations.

Selon Lawamo Selemani Taylor, ministre provincial de l'Intérieur, la tension était née d'un incident provoqué par des membres du groupe Wazalendo, dirigé par un certain Bukuyu. Ceux-ci ont intercepté des soldats des FARDC qui quittaient Bawa en direction de Kisangani (Tshopo) pour se ravitailler. Sur leur chemin, ils ont trouvé un poste de contrôle dressé par Bukuyu et son équipe, qui ont décidé de fouiller les militaires. Cette tentative de fouille a déclenché une violente altercation qui a rapidement dégénéré en affrontements armés.

Le président de la société civile de Lubutu, Mutoro Mumbere Jean-Pierre, souligne que la situation humanitaire demeure très préoccupante, notamment pour les familles déplacées qui avaient fui leurs domiciles vers des zones jugées plus sûres. Certaines d'entre elles passent encore les nuits à la belle étoile faute d'abris disponibles.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

« C'est pourquoi la société civile lance un appel pressant aux autorités locales, provinciales et nationales ainsi qu'aux organisations humanitaires pour qu'elles interviennent afin de rétablir une paix durable sur l'ensemble du territoire de Lubutu et pour assister les déplacés internes. Nous demandons également aux ONG, partenaires humanitaires et au gouvernement congolais de fournir des médicaments et du matériel aux structures sanitaires locales, indispensables pour soigner les blessés et les malades dans ce contexte de crise. Grâce à l'intervention des FARDC venus de Biruwe et Punia, un calme relatif est revenu ce lundi 8 décembre 2025, bien que la population reste craintive dans leurs lieux de refuge », a-t-il indiqué.