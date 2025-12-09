Afrique Centrale: Félix Tshisekedi sur l'accord RDC-Rwanda - « Il ne consacre aucune forme de partage de notre souveraineté »

Le Président de la République démocratique du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, dans son discours sur l'état de la Nation devant le Parlement, ce lundi 8 décembre, a affirmé que l'accord de paix signé avec le Rwanda, sous la médiation du président américain Donald Trump, ne porte aucune atteinte à la souveraineté de la RDC.

Le chef de l'État congolais a souligné que l'accord de paix avec le Rwanda ne valide pas de prétentions territoriales, ne mène pas au bradage des ressources congolaises, ni n'octroie d'amnistie pour des crimes, insistant sur le fait que la justice continuera à être appliquée.

Cette précision de Félix Tshisekedi répond aux craintes et au scepticisme d'une partie de la population congolaise concernant les implications de cet accord.

« Ces accords ne valident ni les prétentions territoriales de qui que ce soit, ni le bradage de nos ressources. Ils ne constituent pas non plus une amnistie pour des crimes. La justice se poursuivra », a-t-il indiqué.

Promesse aux personnes déplacées

Par ailleurs, le Président de la République a adressé une promesse aux personnes déplacées par les conflits armés.

Il a exprimé sa compassion et son engagement à rester aux côtés des populations affectées, soulignant que leur souffrance n'est ni étrangère ni indifférente à l'État.

Félix Tshisekedi s'est engagé à soutenir ces personnes contraintes d'abandonner leurs terres et de chercher refuge ailleurs, offrant ainsi un message d'espoir et de solidarité face à ces difficultés.

« À celles et ceux qui portent encore les stigmates de ces drames -- blessés, déplacés, populations contraintes à la peur et à l'errance -- je veux dire : votre souffrance ne nous est ni étrangère ni indifférente. L'État est et restera à vos côtés », a promis le Chef de l'État congolais.

Ces prises de position de Felix Tshisekedi visent à rassurer la population congolaise sur le respect de la souveraineté nationale et sur l'attention particulière portée aux victimes des conflits internes dans le cadre de cet accord de paix.