Afrique: Ministre de l'Intérieur presente la déclaration du Soudan lors de la réunion ministérielle de l'OIM

Le ministre de l'Intérieur, le lieutenant-général Babiker Samra Mustafa, a présenté aujourd'hui la déclaration du Soudan devant le segment ministériel du Conseil de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM).

Il a passé en revue la situation humanitaire catastrophique résultant de la guerre par procuration menée par la milice terroriste Janjawid. Depuis le début de la rébellion, cette dernière a pour stratégie de cibler les civils et les infrastructures vitales afin de provoquer des déplacements forcés de population et des modifications démographiques dans plusieurs régions.

Il a souligné les conséquences désastreuses des massacres perpétrés récemment par la milice à El Fasher, et auparavant dans de nombreuses autres zones, qui ont fait du Soudan le principal foyer mondial de déplacements internes et de migrations forcées. Plus de 12 millions de Soudanais ont été contraints de fuir leurs foyers à l'intérieur du pays ou de franchir les frontières vers les pays voisins en tant que réfugiés, faisant du Soudan un pays d'origine des migrations après avoir été un pays de destination et de transit.

Le ministre a également passé en revue les efforts déployés par le gouvernement soudanais pour renforcer la gestion intégrée des migrations, notamment par le renforcement des contrôles aux frontières, le démantèlement des réseaux de passeurs et de traite des êtres humains, la mise en place de services d'identification et d'enregistrement des étrangers, ainsi que l'organisation de retours volontaires, en coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations, malgré les difficultés considérables posées par l'insurrection.

Le ministre de l'Intérieur a exhorté la communauté internationale à faire pression sur les Émirats arabes unis afin qu'ils cessent leur soutien militaire et logistique aux milices rebelles.

Il a souligné que ce soutien extérieur continu prolonge le conflit, aggrave les souffrances des civils et menace la sécurité et la stabilité dans toute la région.