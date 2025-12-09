Congo-Brazzaville: BILYF - Près de 3000 jeunes participent à la deuxième édition de la marche sportive et environnementale

La deuxième édition de la marche sportive et environnementale organisée le 7 décembre par Brazzaville international leadership youth forum (Bilyf) a rassemblé, selon les organisateurs, près de 3000 jeunes de la ville capitale.

Emmenés par le président de Bilyf, Précieux Massouémé, des centaines de jeunes sont partis de la place de la Gare à Poto-Poto, dans le 3e arrondissement de Brazzaville pour rejoindre l'esplanade du stade Alphonse Massamba-Débat à Makélékélé, 1er arrondissement, en passant par les ronds-points Poto-Poto et Moungali, tout en longeant le boulevard Alfred Raoul. Sur leur parcours, les marcheurs ont procédé au ramassage d'ordures (sachets, bouteilles, plastiques et autres déchets) qui jonchaient le sol. Tout ceci sous une pluie battante qui n'a pas ébranlé pour autant l'engagement des participants.

« Nous en sommes à notre deuxième édition, la première s'étant déroulée en septembre 2023. Nous avons choisi de faire aujourd'hui cette marche qui nous a permis de renouveler notre esprit sportif, de partager ces moments comme le dit notre slogan : par les jeunes, pour les jeunes, avec les jeunes. Il s'est agi d'éveiller l'esprit des jeunes et de se donner à fond car nous sommes une génération de demain, une génération très prometteuse », a expliqué un des marcheurs qui a participé à la première édition.

Le président de Bilyf s'est félicité de ce moment de vivre ensemble et d'engagement. « C'est pour nous un honneur d'être ici aujourd'hui sous une pluie battante. Nous avons pu réunir plus de 2000 participants qui ont voulu marcher, faire un geste d'assainissement, c'est un signal fort. Cela montre une jeunesse congolaise engagée, responsable qui est prête à braver tout pour son bien-être. L'objectif principal est de sensibiliser sur l'engagement citoyen, pour permettre aux jeunes d'être engagés afin que le pays puisse compter sur eux », a expliqué Précieux Massouémé.

Selon lui, l'assainissement est un combat que tout le monde doit mener et les jeunes sont en première ligne. C'est ainsi qu'il les a invité à être des acteurs et non des spectateurs de ce qui se fait dans le pays.

« Nous avons rassemblé près de 3000 jeunes, nous avons eu des sponsors qui ont répondu présent, de plus sous la pluie, cela démontre que les jeunes sont prêts à tout : pour le changement, pour apporter leur contribution, pour changer le pays, pour assainir la ville, pour être de véritables acteurs. Nous nous donnons rendez-vous dans quelques semaines pour Pointe-Noire et la plus grande marche encore en 2026 », a conclu le président Bilyf, prônant la cohésion, le vivre ensemble et la solidarité de la jeunesse congolaise.