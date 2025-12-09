Congo-Brazzaville: Vie associative - Le GEC Kouilou placé sous les fonds baptismaux

L'assemblée générale extraordinaire du Groupement des Électriciens du Congo (GEC) couplée à l'assemblée constitutive du Kouilou s'est clôturée le 2 décembre à Pointe-Noire par l'adoption de plusieurs décisions devant permettre d'impulser une nouvelle dynamique à cette organisation.

L'activité qui s'est tenue en présence des directeurs départementaux de l'artisanat et de la formation qualifiante du département du Kouilou, des représentants des associations et ONG partenaires, des artisans et techniciens du secteur de l'électricité, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du projet Precika du dispositif Kotonga financé par l'ambassade de France en République du Congo. Il a pour but d'appuyer les électriciens et de faciliter leur insertion dans le Kouilou.

La réunion avait été organisée par le Groupement des électriciens du Congo (GEC) que dirige Honoré Moukolo Bambi, le président du bureau exécutif national du GEC, qui en précisant le contexte et les objectifs de la création du GEC Kouilou a indiqué : « La tenue de cette assemblée générale constitutive marque une étape importante dans le processus de déploiement territorial du GEC, dont la mission principale est de fédérer les électriciens du Congo, de promouvoir la profession et de contribuer au développement durable du secteur énergétique et artisanal dans notre pays. Aujourd'hui, nous avons le devoir et la fierté de poser ensemble les bases du GEC départemental du Kouilou, qui constituera le cadre de concertation, de formation, d'entraide et de représentation de tous les électriciens du département ».

Il a également exprimé sa gratitude à tous les partenaires qui ont oeuvré pour la réussite de l'activité à savoir les autorités locales pour leur appui institutionnel et leur disponibilité constante, les partenaires techniques et financiers pour leur accompagnement en faveur du renforcement du secteur de l'électricité et de l'artisanat congolais, et tous les membres du GEC pour leur engagement à promouvoir la compétence, la sécurité et la qualité dans nos métiers.

Au terme des travaux sanctionnés par l'examen et l'adoption des nouveaux statuts du GEC suivi de l'examen et de l'adoption du règlement intérieur, les participants ont élu le bureau départemental de la GEC-Kouilou qui se présente comme suit : Président : Pambou Tchichelle Prince de Mani. Trésorier général : Bouity Edmond Koukel. Trésorier général adjoint : Mavoungou Berenger Camille. Secrétaire général : Kouandzi Loufouma Claude. Secrétaire général adjoint : Nganga Paulin Samedira

« L'électricité est au coeur du développement moderne. En unissant nos forces au sein du GEC, nous bâtissons une communauté professionnelle solide, capable de relever les défis de la formation, de la normalisation et de la création d'emplois qualifiés dans notre pays » a conclu le président national du GEC.